Gasperini dopo l’Atalanta il futuro è ancora in Serie A: pronto a firmare con un top club | Ecco la sua nuova squadra

Il tecnico bergamasco potrebbe lasciare i nerazzurri dopo nove stagioni, ma il suo futuro è ancora nel nostro campionato.

Le dichiarazioni su Ademola Lookman nel post eliminazione dai playoff di Champions League hanno fatto molto discutere e le polemiche si sono infuocate attorno all’opportunità di pronunciare certe frasi da parte di Gian Piero Gasperini. Nessuno, però, si aspettava quanto successo qualche ora dopo, nella conferenza pre match di campionato contro l’Empoli.

Sabato scorso, infatti, il tecnico atalantino ha detto chiaramente che non avrebbe rinnovato il suo contratto con il club orobico che scade nel giugno 2026. Questo in atto, quindi, è l’ultimo accordo tra Gasperini e l’Atalanta e le opzioni sul tavolo ora restano due.

O si arriva alla scadenza naturale del contratto e, quindi il tecnico resta sulla panchina nerazzurra anche nella prossima stagione, oppure sarà addio a giugno. In un modo o nell’altro, però, l’avventura di Gasperini sulla panchina dell’Atalanta, una delle più longeve del calcio europeo, cominciata nel 2016, sta per arrivare al capolinea.

Anche la proprietà, nella figura dei Percassi, ha fatto sapere che non obbligherà nessuno ad un rinnovo e ad una permanenza, aprendo la strada ad un addio già al termine di questa stagione. Ora, però, tutti concentrati sul finale di stagione, lavorando all’unisono per cercare di centrare un sogno, qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che senza Gasperini, a Bergamo, non si sarebbe potuta nemmeno lontanamente sperare.

Gasperini addio all’Atalanta. Ecco le big su di lui

L’addio di Gasperini all’Atalanta apre, però, scenari del tutto nuovi, sia per il club orobico che per le panchine di quelle squadre della nostra Serie A che potrebbero restare vuote al termine di questo campionato. Nel maggio scorso, l’ex allenatore del Genoa rifiutò la proposta del Napoli e decise di restare a Bergamo dopo aver conquistato una fantastica Europa League.

Aurelio De Laurentiis, poi, virò su Antonio Conte ed ora si sta giocando lo Scudetto, proprio con l’Atalanta di Gasperini e l’Inter. Difficile pensare ad un addio del tecnico leccese dopo una sola stagione, ma se dovesse succedere, certamente i partenopei potrebbero tornare alla carica per l’attuale allenatore nerazzurro.

Serie A, Roma e Milan su Gasperini?

Altre due big, però, potrebbero pensare a Gasperini e sarebbero ben contente di affidargli la panchina. Da una parte c’è sicuramente la Roma che a fine stagione vedrà Claudio Ranieri entrare in società e dovrà assegnare il progetto giallorosso ad un allenatore credibile e affidabile. I nomi sono quelli di Mancini e Sarri, ma anche il Gasp potrebbe entrare prepotentemente in gioco.

Il Milan, infine, potrebbe iscriversi alla corsa e provare a portare a casa Gian Piero Gasperini. Difficile pensare, almeno per il momento, ad una conferma di Sergio Conceicao, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League e un quarto posto sempre più lontano in campionato. Far partire un nuovo rivoluzionato progetto dall’ex allenatore del Genoa potrebbe essere la scelta giusta.