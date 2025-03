Inter e Milan, ecco il nuovo stadio: ufficialità al comune | Ecco quando poseranno la prima pietra

Novità importanti per quanto riguarda il nuovo stadio di Milano, il comune ha ufficializzato le date di inizio e di fine dei lavori

Manca meno di una settimana al primo dei due derby della Madonnina che valgono il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo il rientro dagli impegni per le Nazionali, l’Inter e il Milan si preparano alla stracittadina, la quarta della stagione, con i rossoneri imbattuti grazie a due vittorie e un pareggio.

La squadra di Inzaghi confida di poter alimentare il sogno del Triplete, 15 anni dopo l’ultimo e unico nella bacheca del club, riuscendo a battere i cugini in un doppio scontro dall’esito incerto e dallo spettacolo garantito.

Torna a essere un argomento centrale per i due club il nuovo stadio. Nel bando pubblico, che il Comune ha rilasciato nelle ultime ore, si parla di un valore di 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di un impianto nell’area di San Siro.

La nuova cattedrale del calcio italiano avrà una capienza di 71.500 posti, inferiore di circa 10mila unità all’attuale stadio, spesso pieno in ogni settore. Tra le novità c’è un’operatività 365 giorni l’anno, con un dossier di quasi 250 pagine in cui è spiegato come sarà trasformata l’area dopo l’acquisto da parte delle due società.

Una zona adibita ai tifosi ma fruibile da tutta la cittadinanza

Il cuore pulsante di questa sarà la fan zone, uno spazio dedicato ai tifosi e che diventerà un luogo di aggregazione quotidiano, adibito anche per ospitare eventi temporanei.

Il progetto è stato concepito come una sorta di cittadella dello sport con museo, negozi con il merch ufficiale, uffici, hotel, aree ristoro e verde.

Quando dovrebbero essere ultimati i lavori del nuovo stadio di Milano

L’attuale stadio sarà abbattuto quasi interamente, con la parte restante che sarà riqualificata. Il lavoro, in tal senso, prevede la totale rimozione della copertura, delle tribune del primo e terzo anello, di una parte cospicua delle rampe e delle tribune del secondo anello.

La realizzazione del solo stadio, che dovrebbe essere inaugurato nel 2031, vale circa 700 milioni di euro. La struttura soddisferà le specifiche necessarie per ospitare finali di Champions League, uno dei principali motivi che hanno mosso l’amministrazione comunale ad accelerare la pubblicazione del bando.