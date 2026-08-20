Ricercatori di Osaka scoprono il segreto della longevità estrema

Ricercatori di Osaka analizzano il sistema immunitario di persone over 100 anni per scoprire il segreto della longevità estrema

Un team di ricercatori della Università di Osaka ha scoperto un possibile segreto della longevità estrema, analizzando il sistema immunitario di persone che superano i 100 anni. L’indagine, pubblicata sulla rivista Cell Reports, ha evidenziato come il sistema immunitario delle persone anziane si adatti alle esigenze del loro età, riducendo la reattività a nuovi antigeni e concentrando le difese su quelli già noti. Questo meccanismo, denominato “restrutturazione immunitaria”, potrebbe spiegare come alcune persone mantengano una buona salute nonostante l’età avanzata.

Il sistema immunitario si adatta con l’età

Secondo lo studio, il sistema immunitario delle persone di età superiore ai 100 anni mostra una capacità di adattamento unica. I ricercatori hanno osservato che, con l’età, il sistema immunitario si focalizza su antigeni già noti, riducendo la risposta a nuovi stimoli. Questo processo, spiegato come una “restrutturazione” dei target immunitari, permette al corpo di concentrarsi su minacce già identificate, come quelle persistenti nel tempo. La ricerca ha anche sottolineato come questa adattabilità potrebbe contribuire alla longevità e alla resistenza al cancro.

Un aumento significativo di linfociti T citotossici CD4

Uno degli aspetti chiave dello studio è stato l’aumento dei linfociti T citotossici CD4, cellule immunitarie essenziali per combattere le minacce alla salute. Questi linfociti, normalmente rari nel corpo, crescono in modo significativo a partire dai 100 anni. I ricercatori hanno osservato che la loro presenza aumenta notevolmente, contribuendo a una risposta immunitaria più efficace contro antigeni persistenti. Questo fenomeno potrebbe spiegare in parte la longevità di alcune persone, che raggiungono l’età di 110 anni o più.

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Per condurre l’indagine, i ricercatori hanno analizzato campioni di 28 individui, tra cui 20 donne e 8 uomini, con età compresa tra i 70 e i 110 anni. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi, in base all’età e alla longevità. I risultati hanno confermato una chiara tendenza: il sistema immunitario delle persone anziane si modifica in modo mirato, riducendo la diversità dei recettori TCR ma aumentando la capacità di rispondere a minacce già conosciute. Tuttavia, i ricercatori hanno riconosciuto che la scarsità di soggetti con longevità estrema rende necessario un ulteriore studio con una campionatura più ampia. La ricerca ha anche sottolineato il ruolo dei linfociti T citotossici CD4 nella resistenza al cancro e nella longevità. Secondo i ricercatori, queste cellule potrebbero contribuire a una maggiore resilienza immunitaria, permettendo a chi è più anziano di mantenere una buona salute. La ricerca apre nuove prospettive per lo studio dell’invecchiamento e potrebbe influenzare futuri approcci alla medicina preventiva e alla terapia antitumorale.

Studio condotto da ricercatori della Università di Osaka

Analisi su 28 soggetti tra 70 e 110 anni

Identificato un aumento dei linfociti T citotossici CD4 a partire dai 100 anni

Il lavoro, pubblicato su Cell Reports, rappresenta un passo avanti nella comprensione del sistema immunitario invecchiato. Tuttavia, i ricercatori hanno anche espresso la necessità di ulteriori studi per confermare i risultati e approfondire i meccanismi sottostanti. La ricerca potrebbe aprire nuove strade per la salute pubblica e la medicina, offrendo spunti per migliorare la qualità della vita negli anni più avanzati.

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