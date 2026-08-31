Tour of Britain 2026: le 5 tappe e il percorso dettagliato. La classifica si decide nella quarta tappa

Corridori in bicicletta attraversano colline e salite durante la tappa del Tour of Britain 2026

Il Tour of Britain 2026 si svolgerà dal 2 al 7 settembre 2026, con un percorso articolato in cinque tappe che metteranno alla prova i migliori ciclisti del mondo. La classifica si deciderà nella quarta tappa, una delle più impegnative del calendario. Il tour, organizzato in modo dettagliato e con un percorso che si snoda tra paesaggi naturali e salite impegnative, rappresenta un evento chiave per il ciclismo su strada. La prima tappa partirà da Lincoln, città che ospiterà sia la partenza che l’arrivo della corsa, con un percorso che si estende per 182,5 km.

La prima tappa: Lincoln a Lincoln, 182,5 km

La prima tappa del Tour of Britain 2026 si svolgerà il 2 settembre, con partenza e arrivo entrambi a Lincoln. Il percorso, lungo 182,5 km, si snoda attraverso le Lincolnshire Wolds, un’area naturale protetta. I corridori affronteranno diverse salite, tra cui la prestigiosa Michaelgate, con una pendenza media dell’11,3%, che sarà percorsa cinque volte. La tappa si concluderà con un giro finale nel centro città, un momento di grande spettacolo per i tifosi.

La quarta tappa, in programma il 5 settembre, è considerata la tappa Regina del Tour of Britain 2026. Il percorso, che parte da Helmsley e si conclude a Leyburn, si estende per 165,8 km e presenta un dislivello complessivo di 2.699 metri. I ciclisti dovranno affrontare diverse salite, tra cui quelle di Kidstones, Greets Moss e Grinton Moor, con pendenze che variano tra il 6,3% e il 12,6%. Questo tratto di percorso è cruciale per la classifica generale.

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La quinta tappa: salite e dislivello in un circuito di 156,1 km

La quinta e ultima tappa del Tour of Britain 2026 si svolgerà il 6 settembre, con partenza da Earlston e arrivo a Earlston. Il percorso, lungo 156,1 km, è caratterizzato da numerose salite e un dislivello complessivo di 2.236 metri. I ciclisti dovranno affrontare le salite di Redstone Rig e Duddy Bank, con pendenze che variano tra il 6,3% e il 12,6%. Il circuito finale, lungo 19 km, dovrà essere completato due volte, con un arrivo all’ippodromo che chiuderà la corsa. Il Tour of Britain 2026 rappresenta un evento di grande rilevanza per il ciclismo su strada, con un percorso che mette in mostra le capacità dei migliori atleti. La quarta tappa, in particolare, sarà un momento cruciale per la classifica generale, con un impatto significativo sulle posizioni dei migliori ciclisti. La tappa si svolgerà attraverso i parchi nazionali di North York Moors e Yorkshire Dales.

Le tappe successive vedranno i corridori affrontare percorsi sempre più impegnativi, con salite ripide e dislivelli elevati. La seconda tappa, che si svolgerà il 3 settembre tra Boston e Skegness, prevede un percorso di 180,2 km con un’ampia varietà di terreni e salite. La terza tappa, in programma il 4 settembre, si svolgerà tra Hull e Beverley, con un percorso di 194,1 km che include un circuito finale di 16 km a Beverley. Queste tappe, unite alla quarta, costituiscono un calendario di alta intensità per i migliori atleti del ciclismo su strada.