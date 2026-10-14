FIFA difende decisione su Balogun e giustifica intervento politico

La FIFA ha deciso di difendere la sua decisione riguardo al caso Folarin Balogun, uno dei momenti più controversi del Mondiale 2026 giocato negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il giocatore statunitense, espulso per una fallo di gioco durante la partita contro la Bosnia, aveva visto la sua squalifica sospesa e posticipata a causa di un intervento diretto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva chiesto al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di riconsiderare la sanzione. La FIFA, attraverso il suo Consiglio, ha cercato di giustificare la sua gestione, sottolineando che le norme disciplinari non erano sufficientemente chiare e che la sospensione della sanzione era stata una misura necessaria.

La sospensione della sanzione e il contesto politico

Il caso Balogun ha suscitato molte polemiche, soprattutto dopo che il giocatore, dopo essere stato espulso, ha potuto giocare contro la Belgio grazie alla sospensione della squalifica. L’organo disciplinare della FIFA ha imposto una multa di 40.000 dollari e una sospensione di un incontro, ma ha lasciato la sanzione in sospeso e a prova per un anno. Questo ha permesso a Balogun di partecipare al match contro i belgi, in cui la squadra ha vinto 1-4. Secondo fonti vicine al Consiglio della FIFA, l’organismo cerca di modificare la redazione dell’articolo 27 del Codice Disciplinare per giustificare con effetto retroattivo la sua gestione e l’influenza politica di Trump.

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La FIFA ha cercato di spostare la responsabilità su una mancanza di chiarezza normativa. L’organismo ha sottolineato che le norme non erano sufficientemente chiare e che l’intervento di Trump era stato necessario per garantire una gestione equilibrata. Tuttavia, il caso ha suscitato critiche e dubbi su come la disciplina possa essere applicata in modo trasparente e imparziale, soprattutto in contesti di forte influenza politica.

Le norme e le contestazioni esterne

Le norme disciplinari della FIFA, come confermato da regolamenti e circolari degli ultimi 20 anni, prevedono che una cartellino rosso implichi automaticamente una sospensione minima di un incontro. La sospensione della sanzione può essere impugnata solo in casi specifici, come confusione nella identità del giocatore espulso o decisioni gravi e manifestamente errate. La Commissione Disciplinare ha negato di aver ricevuto influenze esterne per la sua decisione, ma ha chiarito che la squalifica non è stata revocata, ma semplicemente posticipata. Diversi enti, tra cui la Federazione norvegese e la UEFA, hanno chiesto un’indagine sul caso, alimentando ulteriore tensione.

La sospensione della sanzione ha permesso a Balogun di giocare contro la Belgio. Dopo la sospensione, il giocatore ha espresso sorpresa e incredulità, dicendo di aver pensato che si trattasse di una “broma” quando gli hanno comunicato la decisione. La situazione ha suscitato anche l’attenzione di organi internazionali e di rappresentanti politici, come i deputati europei. La FIFA, nel suo tentativo di giustificare la sua gestione, ha cercato di spostare la responsabilità su una mancanza di chiarezza normativa, ma il dibattito continua su come le decisioni possano essere influenzate da fattori esterni.

La FIFA, attraverso il suo Consiglio, ha cercato di spiegare la sua decisione, ma il caso rimane un esempio di come le norme disciplinari possano essere interpretate in modo diverso, soprattutto in contesti di forte influenza politica. Il dibattito continua su come garantire una gestione imparziale e trasparente, anche in situazioni complesse come quelle del calcio internazionale.

Il caso Balogun ha suscitato polemiche durante il Mondiale 2026.

La FIFA ha cercato di giustificare la sua decisione con un’interpretazione delle norme.

Donald Trump ha chiesto al presidente della FIFA di riconsiderare la squalifica.

La sospensione della sanzione ha permesso a Balogun di giocare contro la Belgio.