J Balvin difende l’autenticità della musica: “La IA non ha vissuto come hai vissuto tu”

J Balvin, l’artista colombiano che ha portato il reguetón a un pubblico globale, ha recentemente sottolineato l’importanza dell’autenticità nella musica, affermando che “La IA può fare molte cose, ma non ha vissuto come hai vissuto tu”. L’artista, durante un concerto intimo a Madrid nella Sala de Baile del Círculo de Bellas Artes, ha riflettuto su come la sua carriera sia evoluta e su come la connessione con il pubblico sia diventata più profonda nel tempo. L’evento, organizzato in collaborazione con Jameson, ha visto J Balvin tornare a Madrid in un formato diverso rispetto ai suoi grandi spettacoli, con un pubblico a poca distanza e una connessione più diretta.

Un connessione più intima con il pubblico

Questo concerto ha rappresentato un momento di riflessione per J Balvin, che ha sottolineato come la vicinanza con il pubblico abbia reso l’esperienza più coinvolgente. “Se siente como estar en familia”, ha detto l’artista, spiegando come la musica, quando condivisa in modo diretto, possa creare un legame unico. “Tienes a la gente ahí cerquita, cantando contigo, y esa energía es brutal”, ha aggiunto, evidenziando come la musica, quando condivisa in modo autentico, possa creare un’esperienza diversa rispetto ai grandi spettacoli.

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Il cantante ha anche parlato del legame speciale che mantiene con Madrid, una città che lo ha sempre accolto con affetto. “Su luz, su gente e la forma in cui sempre mi fanno sentire a casa ogni volta che piso la città” sono le parole che ha usato per descrivere il rapporto con la capitale spagnola. L’evento ha rappresentato un’occasione per condividere musica e momenti di connessione in modo più autentico.

La musica come connessione universale

J Balvin ha anche riflettuto sul ruolo della musica come strumento di connessione tra culture diverse. “El reguetón siempre ha sido parte de mi esencia, eso no cambia”, ha affermato, ma ha anche sottolineato come la musica possa superare le etichette e le frontiere. “La música es universal. No importa el idioma ni el género, sino lo que la gente siente cuando la escucha”, ha spiegato, rafforzando il concetto di autenticità come elemento chiave per la connessione emotiva.

Il cantante ha anche parlato delle sue radici e delle sue ambizioni future. “Sigo soñando en grande, como cuando empecé”, ha detto, mostrando come la sua passione per la musica non si sia mai spenta. “Todavía hay muchos lugares a los que quiero llegar y mucha gente por conectar con mi música”, ha aggiunto, evidenziando come l’autenticità sia un pilastro della sua carriera.

Il concerto a Madrid ha rappresentato un momento di riflessione per J Balvin, che ha sottolineato l’importanza di condividere la musica in modo autentico e di creare connessioni sincere con il pubblico. Per lui, la musica non è solo un prodotto, ma un’esperienza condivisa che richiede autenticità. “Para mí lo bonito es compartir”, ha concluso, rafforzando il concetto di connessione e di autenticità come elementi fondamentali per la sua arte. Il cantante ha anche parlato del futuro, con ambizioni di espansione in nuovi mercati come l’India e l’Asia. “Llevar el reguetón a un público nuevo tiene esa emoción de empezar otra vez”, ha detto, evidenziando come l’autenticità e la connessione con il pubblico siano sempre state centrali nella sua carriera. La musica, per lui, è un ponte tra culture e emozioni.