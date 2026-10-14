Juventus-Celta Vigo: le probabili formazioni, orario e dove seguire la partita in tv e streaming

Juventus e Celta Vigo si sfidano in Europa League, orario e dove vedere la partita.

La Juventus affronta il Celta Vigo giovedì 15 ottobre nella seconda giornata della fase di gruppo di Europa League. La partita, in programma alle ore 21:00 in Spagna, rappresenta un’occasione importante per i bianconeri per riprendersi dopo il pareggio contro il Cagliari. La sfida si terrà al campo di Celta Vigo e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con la possibilità di seguire in streaming su NOW e Sky Go. Per gli appassionati, è anche disponibile la diretta testuale su Tuttosport.

formazioni probabili e scelte tecniche

Il tecnico Spalletti ha optato per un turnover, considerando l’intensa agenda della squadra impegnata ogni tre giorni. In difesa, si prevedono ballottaggi tra Gatti e Kelly, con Kalulu e Lucumì che si contendono una posizione. In attacco, Woltemade sembra in vantaggio su Kolo Muani. La formazione della Juventus, in 3-4-2-1, vedrà Vicario in porta, con Kalulu e Lucumì a difesa, mentre in mezzo saranno presenti McKennie, Koopmeiners, Sarr e Cambiaso. In attacco, Alajbegovic, Nico Gonzalez e Woltemade saranno i protagonisti.

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la sfida con il celta vigo

Il Celta Vigo, allenato da Giraldez, schiererà una difesa a tre con Radu in porta, Nunez, Lago e Caceres a centrocampo. In attacco, il 3-4-3 vedrà Gonzalez, Ferran Jutgla e Swedberg come punte. La squadra galiziana, forte in casa, presenterà un’organizzazione tattica ben definita, con un’attenzione particolare alla difesa. La partita sarà un test importante per la Juventus, che dovrà dimostrare di essere in grado di vincere in un contesto europeo. La sfida tra Juventus e Celta Vigo rappresenta un’occasione per i bianconeri per ritrovare la fiducia dopo il pareggio contro il Cagliari. La squadra, nonostante un momento non perfetto, ha la possibilità di fare un passo avanti in Europa, come dimostrato nel successo contro il Nec allo Stadium. La formazione di Spalletti, con le scelte tattiche e le opzioni di cambio, cercherà di sfruttare le sue qualità per ottenere un risultato positivo.

La partita, in programma alle ore 21:00, sarà un’altra prova per la squadra in vista delle prossime sfide.

Per gli appassionati, la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. La diretta testuale su Tuttosport permetterà di seguire i dettagli in tempo reale. La Juventus, con le sue scelte tecniche e la sua capacità di reagire, dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello europeo. La sfida con il Celta Vigo sarà un’altra prova per la squadra, che cercherà di consolidare la sua posizione nel gruppo.

La Juventus dovrà andare oltre e pensare già alla trasferta di Vigo contro il Celta per la seconda giornata di Europa League. Nonostante il momento per la Vecchia Signora c’è l’occasione europea per ritrovare il sorriso come fatto con il Nec allo Stadium. La squadra, con le sue scelte tattiche e la sua capacità di reagire, dovrà dimostrare di essere pronta a competere a livello europeo. La partita sarà un’altra prova per la squadra in vista delle prossime sfide.