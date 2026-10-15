Probabili formazioni delle italiane in Europa e Conference League

Le squadre italiane si preparano al secondo turno di Europa League e Conference League, con partite in programma a partire dalle 18.45 e alle 21. L’Atalanta, il Milan e la Juventus sono tra i protagonisti di questa giornata, con formazioni probabili già annunciate. La Roma, invece, ha visto un post partita di José Mourinho che ha espresso un giudizio forte sul match contro il Real Madrid.

Europa League: Milan e Juve in campo

Il Milan, in campo contro il Salisburgo alle 18.45, si presenta con una formazione a 4-2-3-1. Maignan è il portiere, mentre in difesa si trovano Tomori, De Winter, Pavlovic e Bartesaghi. In mezzo al campo, Rabiot e Jashari sono i centrocampisti, con Hutchinson, Loftus-Cheek e Cisse come attaccanti. Camarda è il centravanti. La Juve, invece, affronta il Celta Vigo alle 21 in Spagna, con un sistema di gioco 3-4-2-1. Vicario è in porta, mentre Kalulu, Gatti e Kelly formano il reparto difensivo. In mezzo al campo, McKennie, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso si alternano, con Conceicao e Alajbegovic come attaccanti e Woltemade come ultima difesa.

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Conference League: Atalanta in campo contro il Pafos

L’Atalanta, in campo per la prima volta in Conference League, affronta il Pafos alle 21. La formazione di Sarri è a 4-2-3-1, con Carnesecchi in porta e Bellanova, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi in difesa. In mezzo al campo, Pasalic e Ederson sono i centrocampisti, mentre Elmas, De Ketelaere e Rowe si alternano in attacco. Scamacca è il centravanti. La squadra, però, ha visto un commento forte da parte di José Mourinho, che ha espresso un giudizio netto sul match contro il Real Madrid.

“Diciamo che nel primo tempo loro hanno ucciso noi, poi dopo noi abbiamo ucciso loro”, ha detto Mourinho nel post partita. Le sue parole riflettono un’analisi dura del match, in cui la Roma ha subito un’azione di forza nel primo tempo, ma ha risposto con un’azione di rimonta. “Sul 3-1 la partita era morta, ma in realtà erano morti i giocatori della Roma perché giocare così è difficile”, ha aggiunto il tecnico. Queste dichiarazioni mettono in luce la tensione e la difficoltà del match, con un’analisi che non si limita solo ai risultati, ma anche alle condizioni di gioco e alle scelte tattiche.

Al di fuori del campo, si registrano anche dichiarazioni di natura personale. “Sapevo che era impossibile darlo in prestito alla Roma”, ha detto un giocatore, probabilmente riferendosi a un calciatore che ha rifiutato un prestito. Inoltre, un altro commento ha espresso un’opinione forte: “Hermoso lo abbiamo ammazzato per un’ora poi”. Queste frasi, sebbene non siano direttamente legate al calcio, riflettono un contesto di tensioni e relazioni interne che possono influire sulle prestazioni delle squadre.