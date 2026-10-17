Bologna-Inter in diretta su DAZN, orario 18:00 al Dall’Ara

La partita Bologna-Inter, in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, sarà trasmessa in diretta su DAZN, previo abbonamento. L’Inter, tornata in campo dopo la sconfitta in Champions League contro il Bruges, cercherà di proseguire il proprio percorso in vetta alla classifica. La squadra di Chivu, priva dell’infortunato Lautaro, dovrà affrontare il Bologna di Palladino, reduce dal primo successo in campionato contro il Lecce e con in rosa il freschissimo ex Darmian.

Orario e dove vedere la partita

La partita Bologna-Inter è in programma alle ore 18:00, con il fischio d’inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre. La trasmissione in diretta tv è garantita da DAZN, che permette di seguire la partita su dispositivi come smart TV, PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. L’app di DAZN è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, con accesso tramite login, previo abbonamento. Per gli appassionati, è possibile seguire in tempo reale la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it.

Pubblicità

Formazioni e disponibilità dei giocatori

La formazione del Bologna, in sistema 3-4-2-1, è composta da Pessina in porta, con Darmian, Casale e Theate in difesa. In mezzo campo, Zortea, Ferguson, Pobega e Juan Miranda, mentre in attacco Cambiaghi, Bernardeschi e Piccoli. A disposizione, tra gli altri, Skorupski, Happonen, Helland, Heggem, Alhassane, De Silvestri, Vitik, Moro, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Dovbyk, Mbangula e Enem. Indisponibili Holm e Orsolini. Per l’Inter, il sistema 3-5-2 vede Provedel in porta, con Di Gennaro, Bovio, Dimarco e Spence in difesa. In mezzo campo, Diouf, Calhanoglu, Stankovic e Mkhitaryan, mentre in attacco Bonny e Mosconi. A disposizione, tra gli altri, J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto, Thuram e Esposito. Indisponibili Stones, Jones, L. Martinez e Pavard.

Dirigenti e contesto della partita

La partita sarà diretta da Sacchi della sezione di Roma1. L’Inter, capolista, vuole proseguire il proprio percorso in vetta alla classifica. Il Bologna, dopo il successo contro il Lecce, si presenta in forma positiva, con un roster che include il freschissimo ex Darmian. La sfida sarà un test importante per entrambe le squadre, con l’Inter che cercherà di riprendersi dopo la sconfitta in Champions League. La settima giornata di Serie A si conclude con questa partita, che rappresenta un momento cruciale per entrambi i club. La trasmissione in diretta su DAZN permetterà a tutti i tifosi di seguire in tempo reale l’evolversi del match, con l’occasione di assistere a un confronto tra due squadre in forma e con ambizioni diverse.