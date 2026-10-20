Genesis Championship 2026: i golfisti azzurri in lotta per i posti in Abu Dhabi e Dubai

Il Genesis Championship 2026 rappresenta l’ultimo appuntamento decisivo prima dei tornei conclusivi della stagione, che si terranno ad Abu Dhabi e a Dubai. Per i golfisti italiani, il torneo in corso al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, in Corea del Sud, è un’occasione cruciale per ottenere i posti necessari per partecipare ai due grandi eventi. Tra i tanti azzurri in gara, si segnalano nomi come Filippo Celli, Francesco Laporta, Gregorio De Leo, Matteo Manassero, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi e Renato Paratore, tutti in cerca di un risultato che possa garantire la loro partecipazione al prossimo anno.

La situazione in Race to Dubai

La Race to Dubai 2026, che determina la carta per il tour europeo 2027, vede alcuni giocatori azzurri in posizioni solide. Gregorio De Leo, 45°, e Francesco Laporta, 55°, si trovano in una posizione di sicurezza, mentre Stefano Mazzoli, 56°, e Guido Migliozzi, 62°, sono a pochi passi dal raggiungere i posti di punta. Francesco Molinari, 67°, ha deciso di non partecipare al torneo in Corea del Sud, ma si concentrerà su altre opportunità. Al contrario, Filippo Celli, 86°, ha bisogno di un risultato significativo per garantirsi un posto tra i migliori 100, mentre Matteo Manassero, 98°, deve fare risultato per evitare un taglio al 100° posto.

Pubblicità

Per Celli, un sesto posto potrebbe essere sufficiente, ma un risultato più rassicurante sarebbe dal quinto in su. Al contrario, Manassero ha bisogno di un terzo posto come quota minima, mentre un secondo posto potrebbe garantirgli maggiore sicurezza. Renato Paratore, 145°, potrebbe fare un balzo di posizione con un risultato eccezionale, ma il terzo posto senza merito potrebbe non bastare.

Le sfide e le opportunità

Per i giocatori italiani, il Genesis Championship è un’occasione per mettersi in mostra contro i migliori del golf mondiale. Tra i rivali più forti si trovano i campioni sudcoreani Si Woo Kim e Sungjae Im, che occupano le posizioni di testa. Eugenio Chacarra, leader della Race to Dubai, entra nel torneo con la certezza di aver già ottenuto la carta per il PGA Tour 2027, ma la lotta per i posti di punta è ancora aperta.

Il torneo, che si svolgerà da giovedì mattina, sarà un momento decisivo per molti giocatori. Per i tanti azzurri in gara, il Genesis Championship è l’ultimo tassello per decidere la loro strada nel golf internazionale. La competizione si annuncia intensa, con tanti nomi in lizza e tante possibilità di cambiamento. Per i giocatori italiani, il risultato di questa settimana potrebbe aprire le porte a nuove opportunità, sia in Europa che in Asia. Con la partecipazione di tanti azzurri, il Genesis Championship 2026 si presenta come un evento chiave per il golf italiano. La sfida contro i migliori del mondo e la lotta per i posti in Abu Dhabi e Dubai renderanno il torneo un momento di grande interesse per i tifosi e per i giocatori stessi. La prossima settimana sarà cruciale per determinare il futuro di molti golfisti azzurri.