Luis Enrique elogia il Barça e sottolinea la difficoltà del match

Un match difficile e di alto livello

Luis Enrique, tecnico del Barça, ha commentato la partita contro il PSG, sottolineando come sia una trappola pensare che il suo team sia il migliore. Dopo la vittoria per 4-2, il tecnico asturiano ha espresso apprezzamento per la qualità del gioco del suo squadra e ha riconosciuto la difficoltà del match. “Sería una trampa pensar que somos los mejores”, ha detto, riferendosi al livello del Barça e alla sua capacità di adattarsi alle situazioni di gioco.

La difesa e la capacità di recuperare il pallone

Durante la partita, il Barça ha mostrato una buona difesa e una capacità di recuperare il pallone in campo avversario. Luis Enrique ha sottolineato come il team abbia fatto un buon lavoro difensivo e abbia recuperato il pallone in modo efficace, grazie ai suoi attaccanti. “Hemos sido superiores en recuperación de balón en campo contrario en la primera parte”, ha detto, riconoscendo il lavoro svolto dal team. Luis Enrique ha anche parlato dell’adattamento del Barça alle situazioni di gioco. “Para poder ganar partidos y títulos importantes y contra rivales del mismo nivel que tú, hay que saber adaptarse a las situazioni de juego”, ha detto, riferendosi al modo in cui il team ha reagito al match. Dopo un primo tempo di controllo, il Barça ha affrontato un periodo di sofferenza nella seconda parte, ma ha riuscito a riprendersi e a prendere il controllo del match.

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Nel commento post-partita, il tecnico ha espresso apprezzamento per la qualità del Barça, sia a livello individuale che collettivo. “Es increíble la calidad individual y colectivo del Barça y eso da más merito a nuestro equipo”, ha detto, riconoscendo il livello del team. Nonostante le lesioni di tre giocatori importanti, il Barça ha dimostrato di giocare a un livello elevato. “Lo más negativo han sido las lesiones, tres jugadores muy importantes y es la peor noticia, pero fútbol de alto nivel es así”, ha concluso.

Luis Enrique ha anche sottolineato la difficoltà del match e la capacità del Barça di adattarsi alle situazioni. “No te das cuenta del nivel del Barça hasta que te enfrentas a ellos”, ha detto, riconoscendo il livello del team. Il tecnico ha inoltre espresso soddisfazione per la prestazione di Lucas, che ha segnato un gol e ha fatto un ottimo marcaje. “La apuesta por Lucas: lo ha hecho todo bien, ha marcado un gran gol, ha hecho un marcaje increíble a Lamine y estoy contento por él”, ha detto.

Il Barça ha dimostrato di essere un team in grado di reagire e di adattarsi alle situazioni di gioco. “Hemos tenido que hacer bloque bajo en 15 minutos pero sabemos hacer transiciones”, ha detto Luis Enrique, riconoscendo la capacità del team di gestire le situazioni di gioco. Nonostante le difficoltà, il Barça ha dimostrato di giocare a un livello elevato e di essere in grado di competere con squadre di alto livello.