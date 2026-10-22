Ginger Caimi, la promessa del surf italiano: “I miglioramenti arrivano con la perseveranza”

Ginger Caimi, la promessa del surf italiano, ha parlato in un’intervista recente del suo percorso e delle sfide che ha affrontato lungo la strada. La quattordicenne, in gara al Mondiale in El Salvador, ha sottolineato come i miglioramenti non arrivino di colpo, ma attraverso la perseveranza. Nella sua esperienza, ha spiegato che l’impegno e la costanza sono i pilastri su cui si fonda la crescita nel surf. L’atleta ha raccontato come, da bambina, commettesse errori perché non aveva chiare tutte le cose, ma con il tempo ha imparato a migliorare grazie al lavoro costante.

Un inizio difficile ma pieno di passione

Ginger ha iniziato a surfare a tre anni, grazie al suo papà, che le ha insegnato le basi. L’atleta ha spiegato come abbia scelto il longboard, nonostante l’inizio fosse difficile. “È stato difficile abituarsi al longboard”, ha detto, ricordando come, come adolescente, fosse difficile concentrarsi in acqua. Tuttavia, con il tempo, ha trovato la sua strada e ha iniziato a migliorare. Il lavoro con i piedi che fa sulla tavola le aiuta, e ha contribuito anche la sua passata esperienza in danza e in skate.

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La perseveranza è il motore del progresso

La giovane atleta ha sottolineato come i miglioramenti nel surf non siano immediati. “Non si fa uno step in avanti di colpo”, ha spiegato. Per lei, il successo arriva con sacrifici e allenamenti costanti. “Facendo sacrifici ed allenandosi i miglioramenti arrivano. È stata solo una questione di tempo”, ha aggiunto. Questo atteggiamento le ha permesso di migliorare notevolmente, anche se non sempre in modo lineare. Ha anche spiegato come, nel tempo, abbia messo su più peso e muscoli che aiutano sulla tavola.

Un rapporto speciale con la vittoria e la sconfitta

Ginger ha parlato del rapporto con la vittoria e con la sconfitta. “Vincere è sempre bello”, ha detto, ma ha anche riconosciuto che la sconfitta è sempre brutta. Ricorda con emozione il suo primo Mondiale, dove ha vinto due heat ma è stata eliminata. “Nonostante ciò, ero contentissima per quello che avevo fatto”, ha concluso. Per lei, la soddisfazione non dipende solo dal risultato, ma anche dal lavoro svolto. In gara è sempre spensierata, e crede che bisogna divertirsi.

La sua carriera è in crescita, e Ginger ha chiaro l’obiettivo di rimanere nel World Tour e migliorare sempre di più. “Vorrei arrivare nella top10 e per il World Tour qualificarmi anche per l’anno prossimo”, ha detto. Per lei, il surf non è solo una passione, ma una strada che ha scelto con impegno e dedizione. Ha anche spiegato come, grazie alla scuola online, abbia potuto migliorare la sua formazione e gestire meglio le competizioni e gli allenamenti.

Ha anche parlato del rapporto con i suoi allenatori, tra cui suo padre, che le ha insegnato le basi e continua a seguirla facendo video. L’atleta ha anche menzionato alcuni idoli nel surf, tra cui Honolua Blomfield, una delle sue super fan quando era bambina. Ora, però, si trovano in competizione tra di loro. Inoltre, ha espresso la sua passione per la fotografia e per il disegno, che occupa il suo tempo libero. Ginger Caimi, la promessa del surf italiano, continua a crescere e a migliorare, grazie alla sua perseveranza e al suo impegno. Il suo percorso è un esempio di come la costanza e la passione possano portare a risultati significativi, anche in uno sport come il surf, dove i miglioramenti arrivano con il tempo e la dedizione.