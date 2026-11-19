Corrado Augias, giornalista e scrittore italiano, è morto a 91 anni. Un maestro del giornalismo e della divulgazione.

Corrado Augias, giornalista, scrittore e saggista italiano, è morto a 91 anni. NATO a Roma nel 1935, ha dedicato la sua vita al giornalismo, alla scrittura e alla divulgazione culturale, costruendo una carriera che ha spaziato dalla carta stampata al piccolo schermo. L’Italia perde un maestro del giornalismo, un intellettuale raffinato e un osservatore attento della società. La sua attività ha attraversato oltre sessant’anni di storia culturale e politica del Paese, conquistando generazioni di lettori e telespettatori.

Un intellettuale tra storia, religione e potere

Corrado Augias ha sempre posto al centro della sua produzione i temi della storia delle città, dei grandi enigmi del passato, del potere e delle religioni. Il confronto tra ragione, spiritualità e tradizione è diventato uno dei fili conduttori della sua saggistica. Un interesse che ha alimentato numerosi successi editoriali, contribuendo a fare di Augias uno degli autori italiani più apprezzati nel panorama della divulgazione. Un intellettuale laico e sostenitore della libertà individuale, Corrado Augias non ha mai nascosto le proprie convinzioni personali e politiche. Si è sempre dichiarato ateo e favorevole alla legalizzazione dell’eutanasia, condividendo alcune delle battaglie promosse dall’Associazione Luca Coscioni e dai Radicali Italiani. Il suo ateismo non gli ha impedito di sviluppare un profondo interesse per la storia delle religioni e per il ruolo della fede nella società.

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Un’attività tra televisione e stampa

Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo soprattutto grazie alla tv. Nel 1987 ha dato vita a Telefono giallo, trasmissione dedicata ai misteri della cronaca nera e ai casi giudiziari irrisolti, diventata uno dei programmi più riconoscibili della Rai. Nel 1990 è arrivato Babele, format innovativo interamente dedicato alla letteratura, ai libri e ai loro autori. Dopo l’esperienza al Parlamento europeo, dal 1994 al 1999, è tornato al servizio pubblico, consolidando il proprio ruolo di divulgatore con trasmissioni come Le storie-Diario italiano, Enigma, Visionari, Quante storie, Città segrete e Rebus.

Accanto alla televisione, Corrado Augias ha coltivato per tutta la vita un rapporto privilegiato con la parola scritta. Per vent’anni, dal 2001 al 2021, ha curato la rubrica delle lettere dei lettori di Ripubblica, rispondendo a quasi seimila interventi e affrontando questioni politiche, sociali, morali e culturali. Altrettanto significativa la sua produzione letteraria. Romanzi gialli, saggi storici, opere teatrali e libri d’inchiesta hanno accompagnato la sua attività giornalistica, confermandone la curiosità intellettuale e la capacità di rendere accessibili anche gli argomenti più complessi. Un mese prima della sua scomparsa, aveva annullato uno spettacolo in programma al Teatro Regio di Parma. Con la sua scomparsa, il giornalismo italiano perde una delle sue voci più colte e riconoscibili, capace di coniugare rigore, spirito critico e divulgazione.