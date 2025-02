Cambia l’allenatore, così resta Kolo Muani: Giuntoli pronto a chiudere | La firma nei prossimi giorni

L’attaccante francese ha avuto un impatto devastante con il calcio italiano ed ora si cerca di trattenerlo a Torino.

Un impatto con il calcio italiano semplicemente devastante e in poche parole mai visto prima, almeno non in tempi recenti e da quando le vittorie valgono tre punti. Randal Kolo Muani si è presentato alla grandissima al campionato di Serie A, realizzando cinque gol in tre partite e risultando decisivo per le ultime due vittorie della Juventus.

In attesa di capire se Thiago Motta riuscirà a migliorare la sua Juventus, soprattutto a livello di gioco e di continuità di rendimento, l’attaccante francese non sbaglia un colpo, anzi ha già infranto record su record. Era dai primi anni ’80, dai tempi di Zico, che un nuovo arrivato non realizzava cinque gol in tre partite nel nostro campionato.

La rete, poi inutile al Maradona di Napoli all’esordio, poi le doppiette contro Empoli e Como che sono state decisive per i tre punti della Juventus. Due di questi gol, i primi nei rispettivi match, hanno fatto anche capire la straordinaria capacità che Kolo Muani ha di fare reparto da solo e di andare a segno, praticamente creandosi dal nulla un’occasione da rete.

La Juventus intanto se lo gode, ma deve cominciare a pensare a come poterlo trattenere a Torino anche in vista della prossima stagione, quando, a giugno, scadrà il prestito secco con cui il francese è stato acquistato dal Paris Saint Germain. Un’operazione per ora convincente, ma che è a breve termine e non lascia garanzie in vista del 2025/2026.

Kolo Muani, Giuntoli cerca di trattenerlo a Torino

Kolo Muani, infatti, ha un lungo contratto con il Paris Saint Germain, ma soprattutto un ingaggio pesante. I francesi possono decidere di tenerlo a Parigi ma, soprattutto, viste le prestazioni che l’attaccante sta mostrando in Italia, di cederlo al miglior offerente per guadagnare quanti più soldi possibili. Ed è in questo che Giuntoli dovrà essere bravo per rinegoziare l’affare con i francesi e anticipare la concorrenza.

Per ora, però, appare difficile poter optare per un acquisto definitivo, con un cartellino che è ancora troppo oneroso e che a giugno potrebbe valere 70 milioni di euro. Più facile che si riesca rinegoziare un prestito per un’altra stagione, ma questa volta con obbligo di riscatto. A fornire un assist importante alla Juventus, però, potrebbe essere stato lo stesso Paris Saint Germain che ha appena annunciato il rinnovo di Luis Enrique.

PSG, Luis Enrique rinnova fino al 2027

Il tecnico catalano, infatti, ha rinnovato con il club della capitale francese fino al 2027 e, a meno di clamorosi scossoni, resterà al timone del PSG. Proprio Luis Enrique è stato decisivo nella decisione della società di cedere in prestito Kolo Muani, a causa della sua insistenza nel giocare senza punte di ruolo e quindi, di conseguenza, con il poco spazio concesso al centravanti transalpino.

Difficile che l’ex tecnico del Barcellona e della Nazionale spagnola cambi idea e possa volere un ritorno alla base di Kolo Muani in vista della prossima stagione. Questo potrebbe quindi spingere il Paris Saint Germain ad accettare anticipatamente le condizioni della Juventus e di Cristiano Giuntoli che cercheranno di offrire un rinnovo del prestito per un’altra stagione, ma questa volta inserendo l’obbligo di riscatto.