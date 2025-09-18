Italia femminile: doppia amichevole di lusso con gli Stati Uniti in Florida

Da Orlando a Fort Lauderdale passerella contro la Nazionale più titolata al mondo per festeggiare i 40 anni delle stelle e strisce.

La Nazionale femminile italiana guidata da Andrea Soncin ha confermato due sfide prestigiose in trasferta contro gli Stati Uniti: il 28 novembre a Orlando e il 1° dicembre a Fort Lauderdale. Due match che arrivano come suggello di una stagione in forte crescita per le Azzurre, animate dal desiderio di confrontarsi con le migliori.

Un invito prestigioso per le Azzurre

Sfide che mettono insieme storia e ambizione: gli Stati Uniti, attualmente secondi nel ranking FIFA, sono la squadra più decorata del calcio femminile mondiale. Proprio contro l’Italia la USWNT giocò la sua prima partita ufficiale nel 1985 a Jesolo. L’occasione è anche quella di celebrare questo anniversario, con un confronto che assume valore simbolico, oltre che tecnico.

Qualche precedente, ma soprattutto voglia di crescere

I precedenti storici non sorridono molto alle Azzurre in terra americana, con cinque sconfitte in sei incontri. L’ultima vittoria italiana risale al 2001 in un’amichevole a Rieti. Nonostante questo, la scena è cambiata: dopo gli Europei 2025 l’Italia ha preso fiducia e consapevolezza, fino alla convocazione per il Giappone il 24 ottobre a Como, come ulteriore banco di prova.