Conceicao bis, lite in diretta dopo il match: sale la tensione | Le telecamere hanno ripreso ogni cosa

Volano gli stracci al termine di Feyenord-Milan. Il tecnico portoghese litiga con i giornalisti, ma non solo.

Il Milan perde, o comunque gioca male, e Sergio Conceicao, il suo allenatore, si lascia andare a delle sfuriate, nei post partita, che fanno discutere. Questo è quanto avvenuto anche a Rotterdam, dopo la sfida di Champions League contro il Feyenord, ma questa volta è successo anche altro.

I rossoneri, gasati dalla sessione invernale di calciomercato faraonica e dagli ultimi risultati in campo nazionale, tra Coppa Italia e Serie A, vanno in Olanda per giocarsi l’andata dei playoff di Champions League, turno valevole per accedere agli ottavi di finale.

L’avversario è il Feyenord in forte crisi di risultati e d’identità. La squadra va male nel suo campionato, ha appena ceduto, proprio al Milan, Santiago Gimenez, il suo calciatore più importante, ha quasi mezza rosa out per infortuni o squalifiche e, infine, ha anche esonerato da pochi giorni l’allenatore, mettendo al suo posto il tecnico della Primavera.

Insomma, tutto sembra pronto per la festa del Milan che, secondo molti critici e addetti ai lavori, avrà vita facile già all’andata in Olanda, dove cercherà di chiudere il discorso qualificazione anticipatamente. Le cose, però, vanno in maniera ben diversa. I rossoneri subiscono gol dopo appena 3′, anche a causa dell’incertezza clamorosa di Maignan, lo stadio di casa spinge i proprio beniamini e diventa una bolgia.

Milan, Conceicao si alza e se ne va dopo la prima domanda in conferenza

Il Milan alla fine perderà 1-0 e, forse, il risultato finale è anche un’affare per i rossoneri. Sergio Conceicao, però, allenatore dei rossoneri, è deluso. Si aspettava di più e continua a non vedere l’atteggiamento giusto in campo, soprattutto il carattere e la concentrazione ad inizio partita. La squadra continua a sbagliare l’approccio e questo è diventato un’amara consuetudine.

Il tecnico portoghese è arrabbiato e tutta la sua ira la scarica contro i giornalisti nella sala della classica conferenza post partita. Qui, a suo dire per aver atteso un quarto d’ora, rispetto all’orario previsto, la fine della conferenza precedente, ascolta la prima domanda dei giornalisti e poi si alza e se ne va, abbastanza infuriato e contrariato.

Rotterdam, non solo Conceicao. La sfuriata di Francesco Letizia

Questa sfuriata, però, non sarà l’unica di un milanista nel post partita e nella serata di Rotterdam. Il giornalista di Sportitalia, Francesco Letizia, che da sempre segue il Milan per l’emittente televisiva privata, infatti, ha litigato con gli addetti alla sicurezza della sala stampa dove l’italiano stava registrando una diretta.

Qui, qualcuno gli ha detto che non poteva registrare e Letizia ha fatto sentire la propria voce e ha risposto in maniera piccata a questo divieto. Il tutto mentre, anche lui, attendeva la conferenza stampa del tecnico milanista che continuava a slittare di minuto in minuto.