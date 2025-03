Un campione del mondo sulla panchina del Milan: il club ha già trovato l’accordo | Da oggi inizia una nuova era

I rossoneri hanno deciso di affidare la panchina ad un allenatore che ha già vinto la Coppa del Mondo in passato.

L’eliminazione dalla Champions League ha lasciato sicuramente il segno e potrebbe rappresentare la pietra tombale sulla stagione del Milan. Il pareggio interno contro il Feyenord continua a fare male in casa rossonera e la squadra ora si trova in estrema difficoltà anche in campionato.

Dopo il match di ritorno dei playoff di Champions, infatti, il Milan ha disputato un’altra partita discreta, con tante occasioni da rete e con il dominio del match per gran parte del tempo, contro il Torino in Serie A, ma alla fine è arrivata l’ennesima delusione e un’altra sconfitta, frutto soprattutto di alcuni incredibili errori individuali.

Ormai, però, questi errori che costano caro e che fanno pagare dazio al Milan, anche ben oltre le proprie colpe e i propri demeriti, si ripresentano partita dopo partita e sono segnali bruttissimi, sintomo di una squadra che sembra avere in rosa alcuni calciatori mentalmente non centrati e sempre soggetti alla possibilità di spegnere per un attimo il cervello.

Sergio Conceicao, quindi, sta facendo fatica dove lo stesso suo predecessore, Paulo Fonseca, aveva fallito. Non riesce a dare al Milan un’identità, un DNA, una mentalità vincente o per lo meno di cattiveria e concentrazione. I rossoneri sembrano sempre in balìa degli eventi e alla minima difficoltà ricadono nei soliti errori.

Milan, Conceicao verso l’esonero a fine stagione

Di questo passo, quindi, sembra quasi impossibile staccare il pass per la prossima Champions League e per il club rossonero, la mancata qualificazione al torneo continentale più importante per club, sarebbe davvero un disastro. Di tempo ce n’è ancora, ma al momento le prospettive sembrano davvero desolanti.

Senza qualificazione alla Champions League, inoltre, il destino di Sergio Conceicao appare pressoché segnato, con un accordo che dà la possibilità alla società rossonera di risolvere il contratto con il portoghese, in maniera unilaterale, dopo soli sei mesi. Dalle parti di Casa Milan, inoltre, pare che ci si stia già guardando attorno per individuare l’allenatore per la prossima stagione.

Milan Futuro, arriva Oddo al posto di Bonera

Gli stessi dirigenti del Milan, intanto, dopo avergli dato l’ultimatum già qualche settimana fa, hanno deciso di sollevare dall’incarico di allenatore dell’Under 23 che milita in Serie C, Daniele Bonera che non è riuscito ad andare oltre ai 22 punti in 28 partite. Fatale per l’ex difensore rossonero la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Pescara.

Al posto di Bonera, sulla panchina del Milan Futuro, ci sarà Massimo Oddo, ex terzino destro che con i rossoneri ha vinto una Champions League nel 2007, oltre al Mondiale del 2006 con la maglia della Nazionale azzurra. Il compito dell’ex tecnico del Pescara, tra le altre, sarà quello di riuscire a portare alla salvezza la seconda squadra rossonera.