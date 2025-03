40 milioni e addio alla Roma: Ranieri perde un top player | Hanno già trovato l’accordo

Il club giallorosso deve pensare alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione e potrebbe perdere un titolarissimo.

Il sette dicembre scorso, appena due mesi e mezzo fa, la Roma affrontava una delicata sfida di campionato in casa contro il Lecce. Le due squadre erano appaiate in classifica ed avevano soltanto tre punti dal terzultimo posto e quindi dalla zona retrocessione. Una situazione paradossale per i giallorossi che arrivavano da tre mesi e mezzo di campionato horror, tra la gestione De Rossi e quella di Ivan Juric.

Claudio Ranieri aveva preso in mano da poco la squadra, era tornato per amore e nonostante il suo addio alle squadre di club dato nell’estate precedente, e stava pian piano risollevando un ambiente fortemente depresso da risultati, clima ostile verso la società e uno spogliatoio che sembrava spaccato in tante anime dominanti.

Quella partita la Roma la vinse e da lì in poi è cominciata una cavalcata quasi trionfale che ora la vede agli ottavi di finale di Europa League e al nono posto in campionato, ormai ad un passo dalle posizioni che valgono l’Europa. Con Ranieri i giallorossi hanno conquistato 8 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in 14 match di Serie A e camminano a ritmo Champions.

Ma c’è di più. La Roma arriva da dieci partite utili consecutive, contando soltanto la Serie A e, prendendo in considerazione solo le partite del 2025, è addirittura al primo posto e davanti a tutti in questa speciale graduatoria. Numeri importanti, per certi versi impressionanti che certificano il grandissimo e straordinario lavoro fatto dal tecnico capitolino a casa sua.

Roma, Ranieri ha ormai deciso il suo futuro

Per l’ennesima volta, quindi, Ranieri è riuscito a lasciare la sua impronta indelebile sullo spogliatoio e l’ambiente ed ora è la società, con il direttore sportivo Ghisolfi in primis, a volerlo confermare anche per la prossima stagione. Da più parti si sta cercando di convincere l’ex Leicester e Cagliari ad accettare di restare su quella panchina, ma la decisione è già ampiamente presa.

Ranieri, infatti, ha già fatto sapere più volte di non voler continuare in panchina, ma di accettare il ruolo in società che la proprietà gli ha già proposto. Resterà centrale, quindi, per ogni decisione che il club prenderà in vista della prossima stagione, dal prossimo allenatore, fino ad arrivare ai calciatori, tra nuovi acquisti e probabili cessioni.

Roma-Svilar, ecco cosa manca per l’accordo totale

La società, intanto, sta facendo di tutto per prolungare il contratto del portiere Mile Svilar che si sta rivelando sempre più importante nell’economia del gioco giallorosso. Le parti continuano a trattare e l’intesa sembra vicina sulla base di un accordo da tre milioni di euro netti a stagione.

C’è ancora distanza soltanto sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto. Entrambi sono sostanzialmente d’accordo che ce ne dovrà essere una ma, mentre la società la vorrebbe di almeno 40 milioni di euro, il calciatore insiste perché sia più bassa. Le parti continueranno a trattare e la fumata bianca dovrebbe arrivare da un momento all’altro.