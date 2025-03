“Arrestati nel blitz di polizia e guardia di finanza”: Juventus e Inter colluse con la Ndrangheta | Marotta l’anello di congiunzione

La Juventus e l’Inter hanno dei problemi con la ‘Ndrangheta, a unire i due club è la figura di Beppe Marotta

Oltre alle vittorie e alla costruzioni di organici di alti livelli c’è altro. La figura di Beppe Marotta nasconde possibili risvolti inaspettati e negativi. L’attuale presidente e direttore sportivo dell’Inter ha avuto il merito di rinforzare la rosa della squadra allenata da Simone Inzaghi, pur non avendo a disposizione cifre importanti, a causa delle difficoltà finanziarie della società campione d’Italia in carica.

I nerazzurri sono in corsa per uno storico Triplete che si concretizzerebbe dopo 15 anni da quello conquistato con José Mourinho in panchina. Primi in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e con un piede e mezzo nei quarti di Champions League.

Nonostante alcune flessioni, quando le partite contano l’Inter risponde presente e dà il meglio di sé, riuscendo a gestire un calendario che non ha mai avuto pause da agosto e che ha chiamato ogni componente dello spogliatoio a dare il proprio contributo.

Un organico che è competitivo in ogni zona del campo, con seconde linee di livello e che potrebbero giocare titolari negli altri club del campionato italiano, che hanno sposato il progetto nerazzurro, in costante crescita.

L’Inter è al centro dell’attenzione dei tribunali

Ma dietro questo periodo roseo dal punto di vista sportivo, si nascondono delle piaghe che potrebbero ripercuotersi sul futuro del club, con l’inchiesta che ha riguardato i capi ultras della Curva Nord, in cui sono emersi rapporti ravvicinati con figure di spicco della società.

La trasmissione di Rai3 Report ha cercato di andare a fondo nella vicenda, con un servizio in cui si parla dei problemi, sia dell’Inter che della Juventus, con la ‘Ndrangheta, che si sarebbe inserita nei gruppi organizzati del tifo per gestire alcuni aspetti riguardanti lo stadio.

Cosa unisce i due club più titolati d’Italia e la mafia

L’anello di congiunzione delle due squadre è rappresentato proprio da Beppe Marotta che è stato prima direttore sportivo dei bianconeri e poi dell’Inter, con operazioni di mercato e una progettazione che hanno contribuito a dominare in Italia.

La sensazione è che qualche dettaglio ulteriore debba ancora emergere. I tifosi sono preoccupati e temono delle sanzioni pesanti.