Svalutazione clamorosa e addio certo in estate | Cardinale, 25 milioni per un ex big sono una buona offerta: affare chiuso

Offerta da 25 milioni di euro sul piatto e sì ormai certo. La clamorosa svalutazione ha reso la trattativa con Cardinale fattibile. È fatta.

Nono in classifica con 41 punti e reduce da una triste striscia di tre sconfitte consecutive rimediate contro Lazio, Bologna e Torino, il Milan di Sergio Conceicao vola a Lecce per affrontare, sabato alle 18.00, la formazione di Marco Giampaolo in occasione della 28esima giornata di campionato.

Gara, quella dello Stadio Via del Mare, alla quale i rossoneri arrivano con il chiaro scopo di ottenere un successo che, mancante dall’1-0 interno all’Hellas Verona dello scorso 15 febbraio, permetterebbe loro di credere ancora nella corsa a un posto in Champions League.

Distante infatti attualmente più di dieci punti, l’accesso alla fase campionato dell’edizione 2025-2026 della massima manifestazione continentale appare quanto mai irraggiungibile per il Diavolo che, lontanissimo anche dal quinto posto che vorrebbe dire Europa League, dovrebbe forse iniziare a valutare l’idea di puntare quasi esclusivamente sulla Coppa Italia.

La vittoria della coppa nazionale, sebbene indubbiamente non abbastanza per salvare la stagione, permetterebbe infatti a Leao e compagni di ottenere quantomeno il pass per la fase campionato della prossima Europa League che, certamente meno nobile della Champions, è comunque palcoscenico continentale molto importante.

Milan, Maignan può salutare in estate: avviate le ricerche per un nuovo portiere

In trattativa con la società per rinnovare il proprio contratto attualmente in scadenza nel 2026, Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan la prossima estate qualora dovesse presentarsi qualche top club seriamente interessato a lui.

Protagonista in negativo, insieme a molti altri top del gruppo rossonero, di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, l’estremo difensore francese potrebbe infatti decidere di cambiare aria nei prossimi mesi per proseguire la sua carriera lontano dal Milan il quale, dal canto suo, avrebbe già iniziato a guardarsi intorno per trovare un portiere di livello che possa sostituirlo.

Milan, idea Onana se parte Maignan: lo United vuole “solo” 25 milioni per l’ex Inter

Prelevato dal Manchester United nell’estate 2023 per poco più di 57 milioni di euro, confluiti nelle casse dell’Inter, André Onana potrebbe essere giunto ai titoli di coda della sua avventura in terra inglese. Stando infatti a quanto riferito dagli spagnoli di fichajes.com, i Red Devils avrebbero intenzione di provare il colpo Lunin dal Real Madrid per tornare grandi dopo i disastri degli ultimi anni.

L’estremo difensore ucraino, che nel gruppo di Carlo Ancelotti ricopre il ruolo di vice Courtois, accetterebbe ovviamente volentieri un’eventuale proposta del club inglese che, pronto ad affidargli la titolarità, avrebbe già fatto capire di volersi contestualmente privare quanto prima di Onana. Svalutato e non più intoccabile, il portiere camerunense dovrebbe quindi essere ceduto, salvo ripensamenti, per “appena” 25 milioni di euro. Il Milan ci pensa; in caso di partenza di Maignan non sarebbe una cattiva idea puntare proprio sull’ex Inter. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.