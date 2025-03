Il suo futuro non è alla Lazio | Lotito, le dichiarazioni non lasciano spazio a fraintendimenti: addio ai biancocelesti

Il presidente Lotito mette in conto il suo addio alla Lazio. Le recenti dichiarazioni non lasciano spazio a interpretazioni. Ha già deciso.

Fermata sull’1-1 dall’Udinese di Kosta Runjaic nel posticipo della 28esima giornata di campionato, la Lazio di Marco Baroni si morde le mani per aver sprecato l’occasione di scavalcare la Juventus in zona Champions e appropriarsi della quarta posizione.

Nonostante una prova più che buona contro la tranquillissima formazione friulana, i biancocelesti, che sono scesi in campo conoscendo già il risultato di Juventus-Atalanta, non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio che avrebbe, come detto, permesso loro di stabilirsi nel gruppo delle prime quatrro.

Gruppo, questo, che ad ogni modo resta pienamente alla portata della compagine capitolina che, desiderosa di tornare nella massima competizione continentale per club dopo un anno di assenza, ha ancora dieci partite per poter centrare l’obiettivo.

La lotta per conquistare l’ultimo posto utile per l’accesso all’Europa dei grandi si preannuncia ovviamente accesissima; raggrupate in otto puni, Juventus, Lazio appunto, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan dovranno infatti fare di tutto per raggiungere la fase campionato della Champions League 2025-2026. Alla fine solo una la spunterà, chissà chi… lo scopriremo nelle prossime settimane.

Lazio, tra Champions e mercato: Lotito punta ad anticipare il riscatto di Nuno Tavares

Impegnata, come detto, nella corsa al quarto posto che vorrebbe dire Champions League, la Lazio del presidente Lotito guarda anche alla prossima stagione e valuta la possibilità di anticipare il riscatto di Nuno Tavares dagli inglesi dell’Arsenal.

Prelevato la scorsa estate dai Gunners con la formula del prestito con obbligo di riscatto a sei milioni di euro, l’esterno portoghese potrebbe infatti diventare un giocatore biancoceleste a titolo definitivo già nel corso nella finestra di mercato straordinaria (1-10 giugno) stabilita dalla Fifa in vista del Mondiale per club. Elemento ormai imprescindibile nelle scelte di Baroni, il classe 2000 portoghese è quindi pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore della Lazio.

Nuno Tavares spaventa la Lazio: “Non escludo un ritorno al Benfica“

Passato nel giro di pochissimo tempo da oggetto del mistero a titolare inamovibile della Lazio di Marco Baroni, Nuno Tavaeres potrebbe clamorosamente lasciare Roma la prossima estate per tentare la fortuna in altre società. Balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni offerte fin qui in maglia biancoceleste, l’esterno portoghese potrebbe infatti lasciare Formello nelle prossime settimane.

Come da lui stesso confermato in una recente intervista rilasciata al quotidiano sportivo lusitano A Bola, il desiderio è quello di tornare un giorno a vestire la maglia del Benfica al quale, nonostante le sole 41 presenze complessive messe a referto tra il 2019 e il 2021, è rimasto molto legato. Al momento, ovviamente, è presto per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi in merito al futuro di Nuno Tavares, ma ciò che è già chiaro è il fatto che Lotito dovrà fare veramente di tutto per convincerlo a restare in riva al Tevere anche il prossimo anno. Vedremo quindi cosa accadrà dopo la fine della stagione.