Non ne vuole sapere di restare | Conte, del progetto non gli importa: valigie pronte e addio a fine stagione

Dei progetti futuri del Napoli non gli importa, vuole andarsene. Chiarita la posizione di Conte, ADL mette in conto l’addio a fine stagione.

Tornato ai vertici del campionato italiano dopo il triste decimo posto della scorsa stagione, il Napoli di Antonio Conte continua a lottare punto su punto con Inter e Atalanta per provare a tornare sul tetto d’Italia a distanza di due anni dallo scudetto vinto meritatamente nel 2023.

Tricolore, quello, mai messo in discussione dalla squadra allora guidata da Luciano Spalletti la quale, grazie ai 26 gol di Victor Osimhen e all’esplosione di un ancora semisconosciuto Khvicha Kvaratskhelia, riuscì a portare all’ombra del Vesuvio, a distanza di 33 anni dall’ultima volta, il terzo titolo di Campione d’Italia della storia della società azzurra.

Ora la musica sembra essere tornata quella di due anni fa: il gruppo, sapientemente rinforzato in ogni zona del campo dal presidente De Laurentiis e abilmente amalgamato da un allenatore che di rinascite dopo disastri ne sa parecchio, sta mostrando infatti tutto il suo valore a suon di risultati.

La strada che porta allo scudetto, ovviamente, è ancora lunga e tortuosa, ma Lukaku e compagni, che a differenza dell’Inter non hanno partite di coppe a cui pensare, hanno certamente tutte le possibiità di mettere in bacheca quello che sarebbe il quarto tricolore della storia del club partenopeo. I tifosi, com’è giusto che sia, sognano, ma spetterà comunque al campo l’ultima parola.

Dopo Kvara, un altro big saluta Napoli

Ceduto ormai da diverse settimane Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, il Napoli potrebbe presto dire addio a un altro big della rosa di Antonio Conte. Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, un altro giocatore azzurro avrebbe infatti manifestato incertezza in merito al suo futuro nel capoluogo campano.

Col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un rinnovo, attualmente messo in stand-by, l’elemento in questione starebbe guardandosi attorno alla ricerca di un nuovo club. La società azzurra, dal canto suo, intenzionata a non perderlo a zero la prossima estate, è pronta a sfruttare una clausola di rinnovo automatico inserita nel suo contratto, la quale dovrebbe estendere la sua permanenza in azzurro fino al 30 giugno 2027.

Anguissa valuta l’addio al Napoli

Giunto al Napoli in prestito dal Fulham nell’estate 2021 e successivamente riscattato l’anno seguente, André-Frank Zambo Anguissa potrebbe essere arrivato ai titoli di coda della sua avventura alle pendici del Vesuvio. Dopo quattro anni e uno scudetto vinto nell’annata 2022-2023, le strade del centrocampista camerunense e quelle del club di Aurelio De Laurentiis potrebbero separarsi la prossima estate. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss nei giorni scorsi, il classe ’95 starebbe infatti seriamente valutando l’idea di cambiare aria al termine della stagione per andare a giocare in un altro campionato.

Nonostante la centralità nei piani di Conte, che ha più volte chiarito la sua posizione facendo comprendere di non volerlo perdere, l’attuale numero 99 azzurro potrebbe comunque andare via alla fine della stagione. Il Napoli, consapevole della situazione, è quindi pronto ad assecondare la volontà del suo tesserato sfruttando, però, il rinnovo automatico poc’anzi menzionato presente nel suo contratto per non rischiare di perderlo a zero nei prossimi mesi. Qualora non dovesse esserci un cambiamento di idee, le pretendenti sicuramente non mancano. Vedremo cosa accadrà prossimamente.