Tragedia Aurelio De Laurentiis: il Napoli calcio in lutto | Il club onora la sua scomparsa

Dramma per Aurelio De Laurentiis, tutta la società si stringe attorno al patron, la sua scomparsa improvvisa riceve il giusto commiato

Il Napoli si prepara per il rush finale di un campionato giocato da protagonista. Con l’arrivo in panchina di un vincente come Antonio Conte c’era la sensazione che i partenopei avrebbero dimenticato in fretta la scorsa fallimentare stagione, conclusa con l’esclusione dalle coppe europee.

Il rendimento degli azzurri è nettamente migliorato e, malgrado una flessione registrata nell’ultimo mese, il club è in lotta per lo scudetto e il calendario agevole può essere un valore aggiunto per far sognare la piazza.

Una rosa competitiva in ogni reparto, con giocatori che sono stati valorizzati al meglio. Una retroguardia attenta che ha consentito all’attacco di potersi permettere il lusso di non pungere sempre in modo costante, con l’equilibrio che l’ha fatta da padrone nella gestione della partita.

Antonio Conte ha vinto campionati grazie alla capacità di sfruttare i momenti decisivi delle gare, di capitalizzare occasioni in frangenti che con fatica si sbloccavano e con una costanza nel rendimento che ha confermato nel suo primo anno in Campania.

Un presidente che ha regalato momenti di gioia immensa a un intero popolo

Aurelio De Laurentiis non ha lesinato sul fronte delle spese, consegnando al proprio mister un organico di livello, frutto di una campagna acquisti dispendiosa, con uscite che sono state solo in parte compensate con l’addio di Kvara a gennaio.

Il patron ha a cuore la sua squadra, che ha riportato in alto dopo il fallimento a inizio del secolo, con un cammino in costante crescita e culminato con lo storico scudetto di due anni fa, che potrebbe replicarsi a maggio.

De Laurentiis e la scomparsa prematura, tutto il Napoli in lutto

Il presidente del Napoli piange la morte di una parente a cui era molto legato. Anche il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, si stringe attorno al patron e la sua famiglia in queste ore difficili.

Questo il messaggio di cordoglio del club azzurro, pubblicato sui social: “La SSCN, mister Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e la Filmauro partecipano al dolore del Presidente Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia per la scomparsa della cara cugina Maria Luisa Balzano“.