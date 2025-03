Juventus, decisione ufficiale su Klopp: la società pronta a investire | I tifosi tornano a sognare

In casa bianconera ci si appresta a vivere l’ennesimo cambio tecnico anche durante la prossima estate.

Ormai è chiaro. Anche il più ottimista e sognatore tifoso della Juventus ha abbandonato l’idea di poter lottare per lo Scudetto. Speranza che i bianconeri avevano accarezzato a meno sei dalla vetta e dall’Inter capolista, ma che dopo lo 0-4 casalingo contro l’Atalanta è caduta definitivamente.

I tifosi della Juventus, nel frattempo, così come opinionisti e critici calcistici, puntano il dito contro la costruzione della squadre e, quindi, il mercato fatto da Cristiano Giuntoli e l’operato dell’allenatore, Thiago Motta che, oltre a non portare risultati, non è riuscito a far vedere nemmeno quel gioco piacevole di cui tanto si parlava.

Il modo in cui la Juventus è uscita da tutte le competizioni, poi, con le sconfitte umilianti subite contro Psv, Empoli e Atalanta, ha definitivamente fatto cadere tutti gli alibi che c’erano attorno a questa squadra e a questa guida tecnica. Il club bianconero dovrà ora cercare di raggiungere il quarto posto e qualificarsi per la prossima Champions League, obiettivo minimo della stagione.

Anche se dovesse arrivare il pass per l’Europa che conta, però, non è detto che sulla panchina della Juventus, durante la prossima estate, sieda ancora Thiago Motta. Anzi. Al momento, infatti, sono molte più le possibilità che si possa cambiare ancora, rispetto a quelle che l’ex tecnico del Bologna possa restare al suo posto.

Panchina Juve, Klopp resterà solo un sogno

Non è un caso, infatti, che già sono cominciati ad essere accostati diversi nomi alla panchina bianconera. La voce più clamorosa, che ovviamente rappresenterebbe un sogno per i tifosi della Vecchia Signora, è quella che vorrebbe il ritorno di Andrea Agnelli alla presidenza del club e, allo stesso tempo, l’arrivo di Jurgen Klopp come nuovo allenatore.

Un sogno destinato a rimanere tale anche perché l’ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund ha da poco firmato un accordo con la RedBull per essere consulente tecnico e coordinatore di tutte le squadre, dal settore giovanile in sù, di proprietà della multinazionale austriaca e, quindi, soprattutto Lipsia e Salisburgo.

Juve, ecco i nomi caldi per la panchina

Non sarà Klopp quindi il successore di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Quel che appare certo, però, è che la società bianconera non investirà di nuovo su un giovane di belle speranze e su una figura che risulti essere più una scommessa che una certezza.

La Juventus, in vista della prossima stagione, infatti, vorrebbe puntare su un vincente, su un allenatore già fatto e formato e dalla grande mentalità. I nomi che circolano con maggior insistenza, al momento, sono due e sono quelli di Roberto Mancini, che ha da poco terminato la sua esperienza con la Nazionale dell’Arabia Saudita, e di Gian Piero Gasperini che, a fine stagione quasi sicuramente dirà addio all’Atalanta.