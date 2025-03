I fatti smentiscono l’Inter: l’omertà non ha protetto la società | Emessa sentenza contro i nerazzurri

L’Inter è al centro delle bufere, i tifosi avversari criticano l’omertà della società, la versione dei fatti è diversa da quella divulgata

Nonostante l’Inter stia disputando una stagione di alto livello, le polemiche non si placano. La società è stata coinvolta nel caso che riguarda i gruppi del tifo organizzato e che ha portato a 19 arresti di esponenti di spicco delle curve dei due club di Milano.

I vertici della società di Viale della Liberazione, mister Inzaghi e alcuni membri della squadra, da Barella a Calhanoglu, avrebbero avuto rapporti diretti con alcuni di loro, compresi ex giocatori, come Romelu Lukaku.

In questi mesi sono emersi dettagli e conversazioni che testimoniano delle relazioni che vanno oltre la semplice conoscenza di vista, con regali e promesse che hanno spiazzato sia le persone adibite a indagare sulla vicenda, sia tutto il mondo del calcio italiano.

Non si tratta, però, dell’unico motivo per cui i tifosi avversari criticano l’operato dell’organigramma societario, con un nuovo scandalo che sta facendo discutere nelle ultime ore.

Al centro delle bufere uno dei giocatori chiave per Inzaghi

Il protagonista è capitan Lautaro Martinez. Dopo gli esami effettuati dallo staff medico della capolista di serie A, il bomber ha riportato un risentimento ai flessori ed è in fase di guarigione, tanti che si ipotizza un suo rientro in campo già settimana prossima per il derby d’andata di semifinale di Coppa Italia.

Il giornalista e tifoso interista Fabrizio Biasin ha spiegato, con toni ironici e provocatori, il punto di vista di un rivale calcistico, tale Piripicchio87, nickname su X.

Il modo in cui fa finta di nulla lo rende l’archetipo dell’interista moderno. Omertosi fino all’impossibile, atteggiamento sarcastico misto democristiano per poi essere immediatamente smentiti dai fatti. Tifoseria che si regge su mitomania e presunta onestà senza alcuna vergogna pic.twitter.com/PMhwjTIS6Y — zinco (@Zincoritorna) March 24, 2025

Ha finto l’infortunio per saltare le partite con la Nazionale

I primi accertamenti parlavano di una lesione e di uno stop di maggiore durata per Lautaro. L’ipotesi sarebbe quella di fingere un problema fisico al termine del match vinto dall’Inter contro l’Atalanta, saltare così le due partite dell’Argentina, valide per la qualificazione ai Mondiali del 2026, e tornare a Milano in condizioni quasi ottimali.

Un’accusa che sta macchiando l’immagine di un centravanti che ha migliorato la propria media realizzativa dopo un girone d’andata sotto i suoi standard.