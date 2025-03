La squalifica non ferma Sinner; l’azzurro torna in campo | Ecco la foto ufficiale

Il tennista numero uno al Mondo è stato squalificato per tre mesi dopo il patteggiamento con la WADA a causa del caso doping.

Il caso Clostebol che ha colpito durante la scorsa stagione il nostro Jannik Sinner, tennista numero uno al Mondo e grande idolo di tutti gli appassionati di tennis, e di sport in generale, italiani e non, fa ancora discutere, così come fa discutere la squalifica di tre mesi inflitta all’altoatesino che ha patteggiato tale pena per non incorrere in sanzioni ancora più pesanti.

Tutti i tifosi azzurri, ma in generale tutti gli amanti del tennis, contano ormai con ansia i giorni che ci separano dal rientro in campo del loro idolo, Jannik Sinner. L’azzurro ha cominciato la sua squalifica il 9 febbraio e tornerà in campo il prossimo 4 maggio, giusto in tempo per partecipare agli Internazionali d’Italia, al Foro Italico di Roma.

Per Jannik, così, ci sarà tutto il tempo, successivamente, per pensare agli altri tre grandi Slam della stagione, Roland Garros, Wimbledon e Us Open, a cui l’italiano parteciperà regolarmente, con l’obiettivo di trionfare e portarli a casa. Lunedì scorso, 24 marzo, intanto, Sinner, ha cominciato la 42esima settimana consecutiva da numero 1 al mondo nella classifica Atp.

Anche guardando giocare gli altri comodamente dal divano di casa, inoltre, visti i risultati dai vari Alcaraz, Zverev e Djokovic, l’asso azzurro è già sicuro di restare al primo posto per tutto il tempo della squalifica, e oltre. Nonostante abbia giocato solo un torneo, gli Australian Open vinti a gennaio, nessuno ha fatto più punti di lui in questa stagione.

Sinner, lontano dal gossip lontano dai social

Molti, intanto, attendendo il suo rientro in campo, si chiedono cosa stia facendo Jannik Sinner e come stia passando il suo tempo lontano dal campo e dai tornei ufficiali. Vista la sua reticenza ad apparire sui social e nel mettere alla mercé di tutti la sua vita privata, infatti, non è facile avere notizie sulla vita di tutti i giorni del tennista azzurro.

Sinner, intanto, appare sui profili social di qualche fan che lo ha riconosciuto a Monte Carlo e gli ha chiesto un autografo e una foto ricordo. Il tennista italiano si trova lì, nel Principato, perché sta lavorando insieme al suo team in vista del suo rientro in campo. Il prossimo 13 aprile, nel frattempo, terminerà la prima parte della squalifica che gli vieta di allenarsi in centri ufficiali.

Sinner, la foto sul campo di Padel

Sinner, intanto, sta sfruttando il periodo lontano dai campi per lavorare sul fisico, come aveva raccontato il suo preparatore fisico Panichi: “Faremo qualcosa che altrimenti, con la stagione in corso di svolgimento, non avremmo potuto fare”. Come sempre, poi, il gossip è molto lontano, con il tennista azzurro che, almeno per il momento, non fa trapelare nulla sulla sua attuale situazione sentimentale.

Si dice che il giocatore al momento sarebbe single e si starebbe concentrando unicamente sul lavoro in campo con il suo team. A Monte Carlo, intanto, è stato fotografato in un campo di Padel mentre sorride in foto al fianco del giocatore professionista Belar Vera Lopez, che non ha perso l’occasione per scattare un ricordo con il tennista più forte al Mondo.