Inter, insabbiate le inchieste: i nerazzurri la fanno franca | Non ci sarà nessuna condanna

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo, le indagini scagionano i nerazzurri, non subiranno alcuna condanna

L’Inter torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e si prepara a un aprile di fuoco, in cui dovrà tenere in piedi il sogno del Triplete. In campionato il prossimo avversario è un Udinese che non ha più niente da chiedere, con la salvezza raggiunta con largo anticipo.

I friulani non hanno intenzione, però, di non affrontare al meglio la sfida di Milano e cercheranno di fornire una prestazione di livello, con diversi giocatori che confidano di sfruttare le ultime gare per mettersi in mostra ed essere notati da qualche big.

La squadra di Inzaghi è attesa, poi, dal doppio derby della Madonnina che vale la finale di Coppa Italia. Nelle tre stracittadine disputate in questa stagione sono arrivate due sconfitte e un pareggio in extremis.

Infine, l’8 aprile ritorna la Champions League, con l’andata dei quarti di finale, con di fronte il Bayern Monaco, capolista della Bundesliga e guidata da bomber Harry Kane, un avversario ostico per una doppia sfida dall’esito incerto.

Le inchieste che turbano l’ambiente interista e preoccupano i tifosi

Questa è la situazione che riguarda l’Inter sul campo. A tenere banco, però, sono le vicende extrasportive, con il caso ultras in cui non è stata ancora emessa una sentenza per le figure dirigenziali e dello spogliatoio, colpevoli di avere avuto rapporti ravvicinati con esponenti del tifo organizzato.

L’ex proprietà interista, la famiglia Zhang, è accusata di falso in bilancio per avere gonfiato i ricavi con sponsorizzazioni farlocche che permettessero di ridurre il debito poi ereditato dagli americani Oaktree.

Nessuno ne parla, l’Inter può dormire sogni tranquilli, il club è scagionato dalle recenti accuse

I tifosi rivali si stanno esprimendo, negli ultimi giorni, sui social, manifestando la convinzione che il club di Viale della Liberazione non riceverà alcuna condanna per gli atti illeciti di cui è accusata.

Inchieste che sarebbero destinate a essere insabbiate, dato che non sono al centro del dibattito pubblico come è avvenuto in passato con altre società. Un silenzio mediatico che sarebbe un indizio di ciò che avverrà.