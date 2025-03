Scudetto, l’ex Lazio Roberto Rambaudi: “I’nter ha conquistato vittorie importanti. L’Atalanta ha nuove motivazioni

L’ex Lazio e amico di Simone Inzaghi Roberto Rambaudi ha parlato così di due pretendenti per la corsa scudetto: ecco le sue parole

L’Inter non è dominante come in passato. Non riesce a chiudere il campionato, anche nello scontro diretto col Napoli ha perso una grande occasione. Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio e vecchio amico di Simone Inzaghi, ha una spiegazione per questo: “In Italia, molto più che in altri Paesi, la ripetitività è pesante – ha affermato –. Annoia i giocatori. Il gruppo squadra Inter ormai sta insieme da tanti anni, ha già conquistato vittorie importanti, e tutto questo porta a un appiattimento. Servirebbe un nuovo leader nel gruppo. L’Atalanta, che con Gasperini è rimasta ad alti livelli per anni, ha immesso in continuazione giocatori nuovi, che rinfrescavano sempre le motivazioni”.