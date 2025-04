Giuntoli chiude l’affare col Real: portato a Torino un titolare di Ancelotti | Prende il posto di un big bianconero

L’affare col Real Madrid è realtà: Giuntoli porta a Torino un titolare di Ancelotti. In bianconero prende il posto di un big in partenza.

Archiviato il pareggio per 1-1 ottenuto all’Olimpico domenica sera contro la Roma di Claudio Ranieri, la Juventus di Igor Tudor si allena sui campi della Continassa in vista dell’appuntamento interno di sabato sera contro il Lecce di Marco Giampaolo, valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A.

Gara, quella contro i salentini in programma all’Allianz Stadium, alla quale i bianconeri arrivano con una mini striscia di due risultati utili consecutivi (un pareggio e una vittoria) che ha fatto seguito alle due pesantissime disfatte rimediate contro Fiorentina e Atalanta nelle ultime due partite giocate sotto la guida di Thiago Motta.

Esonerato ufficialmente lo scorso 23 marzo, il tecnico italo-brasiliano ha infatti lasciato il posto al poc’anzi menzionato Tudor che, sebbene sia presto per dirlo, sembra aver già dato una sua piccola impronta alla squadra, apparsa decisamente più vogliosa e determinata nelle prime due partite della sua gestione disputate contro Genoa e Roma.

Sabato contro il Lecce, che giunge nel capoluogo piemontese dal pareggio interno per 1-1 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, occorreranno necessariamente i tre punti per issarsi, seppur temporaneamente, al terzo posto in graduatoria davanti ad Atalanta e Bologna, che si affronteranno al Gewsiss Stadium di Bergamo domenica alle 12.30.

Juventus, Giuntoli prova il colpo Fran Garcia dal Real Madrid

In piena corsa per un posto in Champions League insieme ad Atalanta, Bologna, Lazio, Roma e Fiorentina, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, guarda anche alla prossima stagione e inizia ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari elementi che potrebbero rinforzare la rosa bianconera nei prossimi mesi.

Vari elementi, alcuni dei quali potrebbero giungere a Torino già nella sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno, tra cui figura in maniera sicuramente clamorosa il nome di Fran Garcia del Real Madrid. Terzino sinistro particolarmente apprezzato da Ancelotti, che però non lo considera un titolare fisso, il classe ’99 spagnolo sarebbe infatti finito recentemente nel mirino della Vecchia Signora la quale, desiderosa di aumentare la propria competitività per la prossima stagione, potrebbe strapparlo a Florentino Perez per una cifra ruotante intorno ai 20-25 milioni di euro.

Juventus, Fran Garcia per sostituire Cambiaso

Corteggioato al lungo dal Manchester City di Pep Guardiola nel corso della sessione invernale di calciomercato, Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus nel corso della prossima estate (o anche prima, considerando la sessione straordinaria di trattative di inizio giugno) qualora il club inglese dovesse bussare nuovamente alle porte della Continassa con un’offerta irrinunciabile.

Presentatasi già in inverno con un assegno da 70 milioni di euro, la società mancuniana potrebbe infatti affondare il colpo per il big bianconero nei prossimi mesi, costringendo di conseguenza Madama a guardarsi intorno alla ricerca di una valida alternativa. Da qui, quindi, la necessità, eventuale, del club piemontese di incontrare quanto prima il Real Madrid per valutare la fattibilità dell’affare Fran Garcia. Al momento, ovviamente, nulla è ancora deciso, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi. Non ci resta che aspettare per saperne di più.