La cessione è UFFICIALE: lascia la Juve | Giuntoli, conti rimpolpati grazie alla plusvalenza che vale doppio

Il giocatore lascia ufficialmente la Juventus. Capolavoro di Giuntoli che rimpolpa le finanze bianconere grazie a una plusvalenza clamorosa.

Quarta in solitaria alle spalle di Inter, Napoli e Atalanta e davanti a Bologna, Lazio e Roma, la Juventus di Igor Tudor continua la sua marcia di avvicinamento alla matematica qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Mai in lotta per lo scudetto, sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana, estromessa ai quarti di finale di Coppa Italia ed eliminata al playoff di Champions, alla Vecchia Signora, in attesa del Mondiale per club, non resta che ottenere il pass per l’edizione 2025-2026 della massima manifestazione continentale per addolcire una stagione purtroppo povera di soddisfazioni.

Una stagione, iniziata sotto la guida di Thiago Motta con l’ambizione di riportare all’ombra della Mole uno scudetto mancante ormai dall’annata 2019-2020, che per i bianconeri ha purtroppo preso presto una brutta piega, rivelatasi col tempo fatale per il tecnico italo-brasiliano, esonerato dalla società lo scorso 23 marzo.

Affidatisi al succitato Tudor, i piemontesi hanno quindi ripreso a macinare risultati, mettendo in fila fin qui una mini striscia di risultati utili consecutivi, fatta di due vittorie e un pareggio nelle tre gare disputate sotto la sua gestione contro Genoa, Roma e Lecce. La qualificazione alla prossima Champions League è sicuramente a portata di mano per Vlahovic e compagni che, indubbiamente rinvigoriti dall’avvento in panchina del tecnico croato, non dovranno ora commettere passi falsi nelle restanti sei partite contro Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia.

Juventus, prime mosse di mercato

Se da un lato, come detto, c’è una Juve in piena corsa per un posto nell’edizione 2025-2026 della Champions League, dall’altro ce n’è un’altra che ha iniziato già a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, il cui inizio è fissato per il penultimo fine settimana del mese di agosto.

Un mercato, tanto in entrata quanto in uscita, per il quale il club del presidente Ferrero si è attivato da diverse settimane iniziando a sondare il terreno per vari elementi che potrebbero arrivare a Torino la prossima estate e cedendo già alcuni giocatori dichiaratamente non rientranti nei piani della prima squadra.

UFFICIALE, Muharemovic è del Sassuolo: guadagno doppio per la Juventus

Passato, lo scorso 24 agosto, dalla Juventus al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto ed obbligo al verificarsi di determinate situazioni, Tarik Muharemovic è, da domenica sera, ufficialmente e a titolo definitivo un giocatore del club emiliano.

La promozione aritmetica in Serie A, ottenuta grazie alla vittoria nel derby di Serie B contro il Modena, ha infatti fatto scattare per la società neroverde l’obbligo di riscatto dalla Vecchia Signora per un complessivo di cinque milioni di euro. Cifra, questa, pronta a finire immediatamente nelle casse della società piemontese la quale, oltre a questa piccola plusvalenza, potrebbe avere una sorta di doppio guadagno vista la certezza di incassare il 50 per cento dalla futura, eventuale rivendita del giocatore da parte del Sassuolo.