Tudor fatto fuori dalla Juventus: è già giunta la fine | Il tecnico svuota l’armadietto

Tudor è destinato a lasciare la Juventus a fine stagione, non basta qualificarsi in Champions League per la conferma

Con la vittoria contro il Lecce, la Juventus ha scavalcato al quarto posto il Bologna, uscito sconfitto da Bergamo nello scontro diretto. A sei giornate dal termine del campionato, il destino è in mano ai bianconeri che avranno ancora due match di rilievo da affrontare, quello proprio al Dall’Ara contro gli emiliani e in casa contro la Lazio.

Igor Tudor ha centrato la seconda vittoria di fila in casa ma il risultato è l’unico aspetto davvero positivo da prendere in considerazione. Dopo l’ottimo avvio di match, con due reti e buoni fraseggi in fase offensiva, la squadra ha cercato di gestire il vantaggio.

Nella ripresa i cambi effettuati non hanno aiutato ma il goal di Baschirotto ha costretto i tifosi a soffrire nei minuti finali, con i salentini che sono andati vicini a conquistare un pari in extremis, come è successo nel match d’andata.

Questo calo di tensione ha fatto preoccupare i vertici del club, che non sembrano propensi a rinnovare il contratto al mister croato, a prescindere dalla conquista dell’obiettivo per cui è stato chiamato, quello di qualificarsi in Champions League.

Cosa non sta convincendo della gestione di Tudor

Il DNA bianconero non è un requisito sufficiente per permettere a Tudor di costruire un ciclo alla guida della squadra per cui ha giocato diverse stagioni al centro della difesa.

I tifosi hanno accolto con entusiasmo il suo ritorno ma la volontà della società è quella di ingaggiare un allenatore che ha un curriculum vincente, con cui progettare un futuro roseo, spodestando l’Inter dal trono di squadra da battere in Italia.

Tudor e il suo futuro alla Juventus, il rinnovo appare in salita

Intervistato da Sky, nel post partita contro il Lecce, Tudor ha risposto così sul suo futuro: “Sto bene, sono felice e alleno la Juventus, mi preparo per l’allenamento di domani mattina e per me questo è importante“.

Una dichiarazione di circostanza che fa intendere la sua volontà di concentrarsi sul rush finale di questa stagione, senza pensare a ciò che succederà dopo il Mondiale per Club, altra competizione in cui dovrà dimostrare di meritarsi una rinnovata fiducia.