Juventus, l’ex Di Livio sul futuro di Tudor: “Con quarto posto e mondiale per club l’addio sarebbe difficile”

L’ex Juventus Angelo Di Livio ha parlato così della possibile permanenza di Tudor in bianconero anche la prossima stagione

Non è detto che Igor Tudor resterà a Torino solo fino a fine stagione. Ne è convinto Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus: “Se dovesse arrivare fra le prime 4 in campionato e vincere il mondiale per club, sarebbe difficile poi staccarsi da lui. E attenzione a pensare che sia improbabile, perché al netto del fallimento di Thiago Motta, la Juventus ha veramente una bella squadra. I giocatori sono forti, la rosa è ben strutturata. Tudor secondo me può ottenere ottimi risultati. E di fronte ai risultati è difficile fare finta di niente”.