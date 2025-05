“Si è rotto”, addio al simbolo del club: stagione finita e carriera a rischio | Si teme il peggio

Il top player ha subito un grave infortunio, la stagione finisce in anticipo e a rischio adesso è pure il prosieguo della carriera

La stagione che sta per volgere al termine ha visto un numero cospicuo di infortuni di grave entità, che hanno inficiato sul rendimento di alcune squadre, prive di giocatori di prim’ordine. Uno dei casi più eclatanti è stato lo stop di Rodri, regista spagnolo laureatosi Pallone d’Oro poco prima di rompersi il legamento crociato.

Da quando non è stato più schierato in mezzo al campo del Manchester City, il club guidato da Pep Guardiola ha subito una flessione preoccupante di risultati che hanno gli hanno impedito di concorrere per la vittoria della Premier League.

In Italia l’infortunio che ha pesato in modo netto è stato quello di Gleison Bremer, leader della retroguardia di una Juventus che aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime gare di campionato, prima di dovere rinunciare al centrale brasiliano.

Nemmeno la finestra di riparazione di gennaio è servita per registrare il reparto, rendendo così inevitabile l’esonero di Thiago Motta e la rinuncia da parte del club piemontese di lottare per il primo posto.

Un infortunio grave lo ha colpito nell’ultima partita

Un altro infortunio terribile è avvenuto in NBA, il principale campionato di basket del Mondo. Nel match che ha visto di fronte Indiana e Milwaukee, Damian Lillard ha cercato di mantenere il possesso della sfera e servirla a un compagno ma, così facendo, non ha potuto evitare di cadere.

Non appena si è ritrovato a terra ha avvertito subito che era sopraggiunto un problema fisico, confermato poi dallo staff medico, con la rottura del tendine d’Achille.

Adesso rischia di doversi ritirare in anticipo

Il campione sta per compiere 35 anni e questo infortunio potrebbe costargli la carriera. Un playmaker dotato di una visione di gioco fuori dal comune che è costretto a un lungo stop e a una lenta fase di riabilitazione, senza la certezza di potere di nuovo a calcare un campo da basket.

Lillard si era contraddistinto per la sua capacità di risultare decisivo nei minuti finali, con la sua freddezza e lucidità, ma ora la squadra dovrà fare a meno di lui.