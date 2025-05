Un danno economico incalcolabile: il Milan costretto a vendere i suoi talenti | Mossa disperata per salvare il bilancio

Il club rossonero, che nella prossima stagione quasi sicuramente non parteciperà alla Champions League, dovrà fare sacrifici importanti.

Quando si parla di Milan si è spesso concordi nel definire la rosa rossonera piena di talento e di potenzialità ma, allo stesso tempo, anche un insieme di ottimi calciatori, quasi tutti di qualità, ma senza un equilibrio tattico e soprattutto non costruita benissimo.

Non è un caso che il Milan è una squadra molto forte dalla cintola in sù che in questa stagione è stata capace di perdere contro tante e vincere contro chiunque. I cinque derby contro l’Inter da imbattuti, con addirittura tre vittorie, sono lì a testimonianza di questo discorso, ma soprattutto sottolineano il potenziale di una rosa che sembra non essere inferiore a nessuno.

Nonostante questo, però, i rossoneri sono attualmente all’ottavo posto in classifica in Serie A e seppur con una rimonta nelle ultime settimane, quasi sicuramente non parteciperanno alla prossima Champions League. Questo potrebbe sicuramente portare ad un ridimensionamento sul mercato, con una società che, nel frattempo, non ha ancora deciso se prendere un nuovo direttore sportivo e affidarsi ad un altro allenatore.

Molte questioni, nel frattempo, sono rimaste in sospeso. Tra queste c’è sicuramente quella relativa ai rinnovi di contratto di due dei calciatori più importanti e più esperti dell’attuale rosa: Mike Maignan e Theo Hernandez. Entrambi hanno un contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento non c’è accordo per il prolungamento del contratto.

Milan, senza Champions ci potrebbe essere un sacrificio importante

Contratto che invece ha rinnovato soltanto pochi mesi fa l‘olandese Tijjani Reijnders che, insieme a Christian Pulisic, è stato senza ombra di dubbio l’uomo migliore della stagione rossonera, sia a livello di numeri che a livello di prestazioni. Entrambi, però, non arrivano alle cifre guadagnate da Rafael Leao che continua ad essere il calciatore più pagato della squadra.

La società rossonera, nel frattempo, sa che senza Champions League dovrà fare delle scelte impopolari in sede di calciomercato e, forse, cedere uno o più gioielli dell’attuale rosa. La lista non è lunghissima e si limita ai calciatori summenzionati, tra quelli in scadenza e quelli che potrebbero avere maggior mercato.

Cessioni Milan, ecco i papabili alla partenza

Uno di questi è sicuramente Tijjani Reijnders che negli ultimi giorni è stato accostato al Manchester City. La sua perdita sarebbe molto grave per gli equilibri tecnico-tattici del Milan, ma soprattutto una brutta botta per l’entusiasmo dei tifosi. Una sua eventuale cessione, però, a cifre molto alte, potrebbe evitare altre operazioni in uscita.

Non è da escludere, però, anche una possibile partenza degli altri due gioielli della casa: Rafael Leao e Theo Hernandez. Il primo andrebbe via solo a fronte di un’offerta irrinunciabile che al momento non sembra esserci, mentre il secondo sarebbe ceduto dalla società per evitare un suo addio a zero, e quindi da svincolato, tra un anno.