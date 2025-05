“Anche l’Inter in Serie B”: processati insieme alla Juventus | La giustizia sportiva si è espressa

“Anche l’Inter in Serie B”, processati i nerazzurri insieme alla Juventus: anche la Giustizia Sportiva si è espressa in merito

Quello che sta vivendo l’Inter è un mese di maggio molto impegnativo. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che i nerazzurri, nel giro di pochissime settimane, si giocano una intera stagione.

Prima bisogna pensare a queste ultime due giornate di campionato dove i nerazzurri combatteranno, fino alla fine, con il Napoli dell’ex Antonio Conte per assicurarsi il titolo di campione d’Italia.

Successivamente la mente sarà dedicata solo ed esclusivamente alla finale di Champions League, in programma il 31 maggio, contro i campioni di Francia del PSG.

Anche se c’è un’altra questione che non può assolutamente essere messa da parte: ovvero quella dell’inchiesta “Ultras” che vede coinvolti molti tesserati nerazzurri. La richiesta della “Giustizia Sportiva” è quella di vedere l’Inter in Serie B.

“Inter in Serie B”, la richiesta della “Giustizia Sportiva”: cosa sta succedendo

“Inter in Serie B“. Proprio come accadde alla Juventus nel 2006 nello scandalo “Calciopoli” che vide i bianconeri, per la prima volta nella loro storia, disputare il campionato cadetto. Questa è la richiesta da parte dei tifosi bianconeri che sui social network, in particolar modo su “X”, vogliono per la squadra nerazzurra. Ovviamente per via dell’inchiesta Ultras dove hanno fatto molto rumore (e non potrebbe essere altrimenti) le intercettazioni che hanno visto tesserati come Simone Inzaghi, Javier Zanetti, l’ex calciatore Marco Materazzi avere con il capo ultras Marco Ferdico (attualmente in carcere insieme ad altre persone).

L’utente in questione ha pubblicato una pagina della “Gazzetta dello Sport” in cui il procuratore Palazzi aveva puntato, nel periodo “Calciopoli”, anche l’Inter. Per il pm dell’epoca, infatti, non ci furono dubbi: “Ci fu illecito sportivo“. Un qualcosa che non accettò minimamente l’ex presidente nerazzurro ed imprenditore, Massimo Moratti. Quest’ultimo definì il tutto con una sola parola: “Inaccettabile“.

“Inter in Serie B”, processati insieme ai bianconeri: le ultime

Possibile che, a questo punto, nelle prossime settimane possano fuoriuscire degli importanti aggiornamenti sulla vicenda “Ultras”. Una inchiesta che, comunque, sta andando avanti senza sosta.

Il nome di Simone Inzaghi, ricordiamo, non risulta nella lista delle persone indagate. Tecnico che, insieme ad Hakan Calhanoglu, hanno patteggiato insieme alla magistratura sportiva rimediando un turno di stop a testa e rispettivamente: 15mila e 390mila euro di multa.