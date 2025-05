Non solo Conte: la Juventus prepara il doppio scippo a De Laurentiis | Il patron azzurro ha già pronta la contromossa

Si infiamma l’asse Torino-Napoli, con i bianconeri pronti a rinforzarsi a discapito dei partenopei, ma ADL non resterà a guardare.

Ormai ci siamo. Venerdì 23 maggio si deciderà il destino di questa stagione e di questo campionato per quel che riguarda il primo posto e la lotta Scudetto. A contendersi il Tricolore ci sono Napoli e Inter, con gli azzurri a cui basterà una vittoria in casa contro un Cagliari già salvo per festeggiare e regalare ad un intero popolo il secondo trionfo in appena tre anni.

Grande protagonista di questa stagione del Napoli, dopo il decimo posto ed il disastro della scorsa stagione, è stato, manco a dirlo, il tecnico Antonio Conte che aveva già portato dietro di sé, al momento del suo arrivo sotto l’ombra del Vesuvio, tante aspettative che forse solo il suo nome e la sua personalità riescono a portare generalmente.

Nel frattempo, però, nel giro di circa dieci mesi sono successe tantissime cose e, nel post gara di Parma, ai microfoni dei giornalisti, Conte non ha fatto mistero di sentirsi stanco dopo il lavoro fatto in questo lasso di tempo a Napoli, ma soprattutto di vivere in una piazza in cui ci si aspetta spesso molto di più di quelle che sono le reali possibilità economiche e tecniche.

Insomma, una stilettata in piena regola di Antonio Conte, sicuramente non la prima dell’ultimo periodo. Il tecnico leccese, quindi, sembra destinato ad un futuro lontano da Napoli, qualsiasi fosse la posizione di classifica finale della squadra partenopea. Il suo futuro dovrebbe essere in realtà un ritorno al passato e soprattutto a quella Juventus che è stato il suo primo grande amore, sia da calciatore che da allenatore.

Mercato Juve, dal Napoli non arriverà solo Conte

Secondo molte fonti ben informate, infatti, il club bianconero sembra ormai deciso nel consegnare la guida tecnica ad Antonio Conte, dimenticandosi del passato e cercando di ricostruire un’identità vincente e di stile Juventus con il suo vecchio condottiero, quello una volta amato da tutti, quello che, forse più di tutti, incarna il DNA bianconero.

Come scrive Alfredo Pedullà sul suo sito, però, la Juventus, per ricostruire una squadra vincente e riaprire un ciclo dopo diversi anni bui, non si fermerà ad Antonio Conte, ma sta guardando al Napoli anche per rinforzare la rosa. L’altro obiettivo, infatti, questa volta di mercato, è Victor Osimhen, attaccante di proprietà degli azzurri, ma al momento in prestito al Galatasaray.

Conte alla Juve? ADL ha già pronta la risposta

I contatti con De Laurentiis sarebbero già cominciati anche se non sarà facile convincere il Presidente del Napoli a lasciar andare due elementi sotto contratto con il club partenopeo ad un’acerrima rivale. Il patron napoletano, però, avrebbe già pronta la contromossa, soprattutto per quel che riguarda la guida tecnica e l’allenatore a cui affidare il dopo-Conte.

Sempre secondo il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, ci sarebbe già stato un incontro tra De Laurentiis e Massimiliano Allegri, con il primo che pare convinto nell’affidare la panchina del Napoli al secondo. Un intreccio sull’asse Torino-Napoli, quindi, che avrebbe del clamoroso con il tecnico livornese che farebbe il percorso inverso rispetto al suo collega salentino.