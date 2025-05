Conte? Ecco quale sarà il suo futuro: sciolto ogni dubbio sull’allenatore | Il prossimo anno non sarà alla Juventus

Svelato il futuro di Antonio Conte, sciolto ogni dubbio sul tecnico azzurro: ecco dove allenerà la prossima stagione

Un altro passo in avanti è stato fatto. Anzi, un pezzettino minuscolo. Proprio come ha fatto l’Inter nella serata di domenica. La questione “scudetto” si risolverà nella serata di venerdì 23 maggio. Quella sera si scoprirà la squadra vincitrice della Serie A.

La classifica non è cambiata. Solamente in termini numerici, ma la differenza è sempre la stessa: un punto di differenza quello che separa l’Inter dal Napoli capolista. Gli azzurri di Conte ospiteranno, al “Maradona”, un Cagliari già salvo e che non ha più nulla da chiedere.

Stesso discorso vale anche per il Como che se la vedrà, in casa, con l’Inter. Partite, però, tutt’altro che già scritte visto che i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. D’altronde non mancano affatto le emozioni per tutto quello che sta accadendo.

Ne è consapevole anche Antonio Conte che vuole riportare in città lo scudetto dopo due anni dall’ultima volta targato Luciano Spalletti. il tecnico, però, fa parlare di sé anche per quanto riguarda un’altra questione: ovvero il suo futuro. Un futuro che, a quanto pare, è già scritto.

Futuro Conte, tutto già deciso: oramai non ci sono più dubbi

Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2027, ma le voci di un suo possibile addio al termine della stagione si intensificano sempre di più. C’è chi parla addirittura di un suo possibile ritorno alla Juventus, oppure indeciso tra due destinazioni come Milan e Roma. Non due squadre qualunque visto che andranno alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Invece, per uno che lo conosce molto bene, il suo futuro sarà ancora a Napoli.

Stiamo parlando di Ciro Ferrara. L’allenatore ed attuale opinionista ne ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ dove è convinto che il suo amico Conte rimarrà in Campania e rispetterà il suo contratto. “Conte rimarrà a Napoli“. Parole che, ovviamente, faranno sicuramente piacere ai sostenitori azzurri che chiedono alla squadra un ultimo sacrificio: la vittoria contro il Cagliari e, di conseguenza, festeggiare quello che sarebbe il quarto scudetto della storia.

Conte, sciolto ogni dubbio sul futuro: la rivelazione del suo amico

Un argomento, quello del futuro di Conte, che sicuramente verrà trattato a fine stagione tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Il presidente, fino a questo momento, non si è ancora sbilanciato per quanto riguarda una possibile permanenza del salentino.

Non è da escludere, a questo punto, che la questione verrà affrontata a partire dalla prossima settimana. Ovvero quando la stagione del Napoli sarà ufficialmente conclusa.