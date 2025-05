Juventus trascinata di nuovo in tribunale: stipendi non pagati e conti irregolari | Blitz della guardia di finanza

La Juventus si presenta di nuovo in tribunale, oggetto dell’indagine l’irregolarità dei conti della società bianconera

La Juventus sta per conquistare sul campo la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra guidata da Igor Tudor dovrà battere il Venezia. L’ex difensore non ha ancora vinto in trasferta, bloccato sul pari dal Bologna e dalle due romane, sconfitto dal Parma.

Fondamentale centrare i tre punti per conservare il quarto posto dalla Roma che non ha intenzione di mollare la presa. Con l’obiettivo minimo stagionale sarà possibile progettare con maggiore serenità la prossima stagione.

Prendere parte alla massima competizione europea è un punto fermo della proprietà, dopo quanto è successo nel novembre del 2022, quando, in seguito allo scoppio del caso plusvalenze, il presidente Andrea Agnelli e altre figure cardine dell’organigramma societario sono state costrette a rassegnare le dimissioni.

L’allora squadra allenata da Max Allegri ha poi concluso il campionato al terzo posto ma è stata penalizzata di dieci punti, con la conseguente esclusione dalle coppe europee per l’annata successiva e una sessione estiva di mercato pressoché bloccata.

La Juventus e l’attuale ciclo con Giuntoli uomo mercato

Illeciti sportivi che hanno pesato sull’attuale rendimento di una squadra che si è ridimensionata nella qualità del proprio organico rispetto a quello dello scorso decennio, quando ha dominato in Italia con nove scudetti di fila e ha raggiunto due finali di Champions.

Gli investimenti messi in campo nella campagna acquisti della scorsa estate non sono bastati per competere per il titolo, anche a causa di alcuni innesti che si sono rivelati dei flop.

La Juventus si presenta di nuovo in tribunale, ecco per quale motivo

Nelle ultime ore si è tenuta nella Capitale un’altra udienza relativa al processo Prisma, in relazione al tema plusvalenze e alla gestione degli stipendi durante la pandemia. Lo scorso 15 aprile, il Gup del Tribunale di Roma aveva respinto tutte le eccezioni dei legali degli imputati.

Il club bianconero e i suoi ex manager avevano chiesto di annullare la richiesta di rinvio a giudizio per due vizi di forma e a Roma è stata l’occasione di una discussione tra la Procura e le parti civili.