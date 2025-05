Bove, nuove analisi e carriera finita; così non può tornare in campo | Ne va della sua stessa vita

Edoardo Bove si sottoporrà a nuove analisi, le chance di rivederlo su un campo da calcio sono sempre più minime

In attesa di scoprire se potrà tornare a giocare a calcio, Edoardo Bove non sarà più un tesserato della Fiorentina dal 30 giugno. Il centrocampista è in prestito dalla Roma e non sarà riscattato dai toscani. Farà così ritorno nella Capitale, dove dovrà valutare se sarà in grado di proseguire la sua carriera.

Di fronte a lui, nel migliore dei casi, si prospettano le ipotesi di restare in giallorosso con un ruolo da uomo spogliatoio, che non implica il suo utilizzo sul terreno di gioco, oppure trasferirsi all’estero, dato che in Italia non è consentire potere disputare gare ufficiale una volta impiantato un defibrillatore.

Un mancato riscatto che è dettato da cause di forza maggiore e non dal rendimento che aveva avuto nella prima parte della stagione che sta per volgere al termine. Il classe 2002 aveva accettato la destinazione toscana, con l’obiettivo di trovare continuità.

Il 1 dicembre ha accusato un malore nel match che vedeva di fronte la sua squadra e l’Inter, con l’Artemio Franchi in silenzio e preoccupato per ciò che era successo in campo.

Bove non sarà più un giocatore della Fiorentina dal 1 luglio

Il ricovero urgente in ospedale e l’intervento urgente hanno fatto scongiurare il peggio. Da quel momento la sua parabola calcistica ha subito uno stop forzato.

In attesa che sia scritto il suo futuro, l’unica certezza è che non vestirà più la maglia viola, con il dispiacere dello staff e dei suoi compagni, che ha continuato a supportare in varie occasioni in questi mesi.

Bove e il suo ritorno in campo, filtra pessimismo sul proseguo della sua carriera

A breve sono attese novità importanti relative al quadro clinico del centrocampista, che ne definiranno la possibilità reale di continuare la sua carriera da calciatore professionista, le cui speranze sono ad oggi basse.

Un talento che doveva prendere parte all’Europeo Under 21 e che potrebbe essere comunque convocato per stare vicino al gruppo con cui ha costruito un percorso che culminerà con questo torneo che si svolgerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia.