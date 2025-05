“Poche chance di farcela”: speranze al minimo per Leclerc | Si spera in un miracolo

Leclerc ammette che la Ferrari non ha possibilità di vittoria, il pilota confida in un miracolo per superare i rivali

Charles Leclerc ha concluso con un deludente sesto posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, superato anche da Lewis Hamilton che è andato a un passo dal podio. Per il pilota della Ferrari un avvio complicato di Mondiale, con un solo terzo posto nelle prime sette gare.

Nel weekend scenderà in pista nella sua Montecarlo, con il successo della passata stagione che ha segnato la fine di quella che per lui era una sorta di maledizione.

La monoposto appare meno competitiva rispetto a quella di un anno fa e non si presenta ai nastri di partenza da favorita, con un progetto che mostra delle lacune che il team sta cercando di risolvere con modifiche in corso, con lavori sull’anteriore per ridurre il tempo prezioso perso a causa del sottosterzo.

L’atteggiamento di Charles è quello di chi non si pone aspettative ma cercherà di fare il possibile per ribaltare i pronostici e regalare la prima gioia del 2025 al Cavallino Rampante.

Leclerc e Hamilton parlano senza peli sulla lingua

Ciò che colpisce è la schiettezza e l’onestà dei due piloti della Rossa che non hanno mai nascosto in questo periodo di essere indietro rispetto ai rivali e di non essere nelle condizioni di potere competere per il vertice.

Una fase che i tifosi si augurano sia passeggera e che prepari a un nuovo ciclo vincente che manca da troppo tempo in una scuderia che ha fatto la storia della Formula Uno.

Leclerc confessa, la Ferrari non è in grado di vincere

In conferenza stampa, Leclerc ha affermato che le chance di bissare il trionfo dell’anno scorso sono basse: “Purtroppo la nostra macchina non è stata particolarmente forte nelle curve a bassa velocità. E qui a Monaco ci sono solo curve a bassa velocità. Sulla carta non sembra la pista più promettente per noi”.

Leclerc non nega di essere preoccupato per una gara che sente particolarmente, consapevole che serviranno subito delle indicazioni positive sabato per presentarsi con maggiore fiducia alla gara: “Le qualifiche rimangono la parte più importante del weekend. Ma sulla carta sarà dura”.