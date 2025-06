Dietrofront Gasperini: salta la firma: un altro club anticipa i giallorossi | I soldi hanno fatto la differenza

Quello che dovrebbe ormai essere l’ex tecnico dell’Atalanta è conteso tra due club. Colpo di scena e ribaltone nelle ultime ore.

Nei giorni scorsi, ma soprattutto nelle scorse settimane, sembrava praticamente certa la permanenza di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta. Un’altra grande stagione, con il terzo posto conquistato in Serie A, ma soprattutto con il pass per la quinta qualificazione in Champions League degli ultimi sette anni, sembrava aver convinto tutte le parti in causa.

Restava però il nodo rinnovo lasciato sul tavolo e quel contratto in scadenza giugno 2026 che faceva pensare e dava parecchi grattacapi alla società orobica. Dopo l’uscita dai play-off di Champions League dello scorso febbraio, infatti, Gasperini aveva fatto sapere di non voler allungare il suo accordo con l’Atalanta e questo sembrava far pensare all’addio dopo nove stagioni.

Con il passare delle settimane e dei mesi, però, il legame con l’ambiente, il pubblico, i calciatori e la società aveva reso ancora più forte il rapporto tra le parti e si pensava che Gasperini sarebbe rimasto a Bergamo almeno per un’altra stagione. I tifosi della Curva Nord gli hanno dimostrato tutto l’affetto possibile e immaginabile addirittura con uno striscione in cui gli chiedevano di firmare il rinnovo.

Le parole del tecnico ex Genoa, nel post di Atalanta-Parma, ultima giornata di Serie A, avevano lanciato un piccolo campanello d’allarme. Gasperini aveva infatti dichiarato di sapere come sarebbe stato impossibile alzare ancora l’asticella a Bergamo ancora una volta, dopo tutti questi anni e che lui non si sentiva più in grado di farlo.

Panchine Serie A, Gasperini tra Roma e Juventus

Nonostante queste parole, però, nulla faceva presagire all’addio che, seppur non ancora ufficiale e nemmeno supportato da dichiarazioni del diretto interessato, sarebbe arrivato dopo qualche ora. Gli addetti ai lavori danno Gasperini ormai lontano da Bergamo, ma soprattutto lo accostano insistentemente sulla panchina della Roma.

Si è parlato di più dialoghi tra l’ormai ex allenatore dell’Atalanta e Claudio Ranieri, con il secondo, ora consigliere della proprietà giallorossa, decisivo nel convincere Gasperini ad accettare la proposta romanista. Il Gasp, quindi, per ripartire e per aprire un nuovo progetto e ciclo in casa capitolina dopo le ultime stagioni complicate.

Valzer panchine, Gasperini temporeggia con la Roma

Nelle ultime ore, però, pare ci sia un inserimento che sta facendo tentennare e riflettere Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo non è più sicuro al 100% di accasarsi a Roma perché avrebbe ricevuto una proposta indecente dalla Juventus che, non appena ha perso ogni speranza di arrivare ad Antonio Conte, si sarebbe fiondata su di lui.

Gasperini si sarebbe preso 48 ore di riflessioni con la Roma prima di accettare e firmare il triennale da cinque milioni di euro a stagione proposto dai giallorossi. I capitolini temono che dietro il temporeggiare del tecnico, come detto, ci sia il tentativo di inserirsi da parte di altri club come, appunto, la Juventus che, da ex sua squadra anche nel settore giovanile, avrebbe un ascendente non indifferente sull’allenatore.