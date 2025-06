Ha rifiutato il Real Madrid per la Juventus: clamoroso ritorno in bianconero | Stretta di mano e firma sul contratto

Ha rifiutato l’approdo al Real Madrid e ha scelto la Juventus, un ritorno inaspettato per i tifosi, il contratto è stato firmato in sede

Il campionato è terminato da una settimana ma già si pensa alla prossima stagione, con molte società che sono alle prese con il rinnovo o la scelta di un nuovo allenatore. Antonio Conte ha scelto di restare a Napoli, convinto da Aurelio De Laurentiis che ha garantito l’allestimento di un organico competitivo per potere lottare sia in Italia che in Europa, con i partenopei che disputeranno la Champions League.

L’Atalanta ha salutato Gian Piero Gasperini dopo nove stagioni, in cui i bergamaschi sono passati da ambire alla salvezza a diventare una certezza ai vertici del calcio italiano, con il trofeo dell’Europa League che ha certificato l’ottimo lavoro svolto dal tecnico.

Gasp dovrebbe ripartire da Roma, sposando il progetto dei giallorossi, alle prese con la costruzione di un nuovo stadio e desiderosi di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi con Claudio Ranieri.

Anche la Juventus pare destinata ad affidarsi a un nuovo gestore dello spogliatoio, con alcuni nomi in lizza, da Zinedine Zidani a Pioli e Mancini.

Ha rifiutato il Real Madrid pur di tornare alla Juventus

Il Milan ha scelto Max Allegri che è tornato dai rossoneri dopo undici anni. Nel mezzo, il tecnico livornese ha avuto due esperienze proprio alla guida della Juventus. L’ultima è terminata con l’esonero e con una Coppa Italia come misero bottino del triennio.

Allegri che ha addirittura rifiutato il Real Madrid pur di tornare a Torino, come ha confessato in più occasioni. Un amore per i colori bianconeri che non è stato capito da alcune figure dirigenziali che hanno remato contro e hanno spinto per l’arrivo di Thiago Motta.

La Juventus lo ha snobbato e cacciato, il matrimonio è finito nel peggiore dei modi

Con l’allontanamento di Cristiano Giuntoli, il progetto di rinnovamento della Juventus non ha portato l’effetto sperato e la società dovrà ricostruire dalle fondamenta un nuovo ciclo, con figure che incarnano il Dna bianconero e che puntano al massimo.

Per Allegri, invece, la sfida di riportare entusiasmo a Milanello, dopo un deludente ottavo posto che ha comportato l’esclusione dalle coppe europee.