L’Inter ufficialmente in default: “Pieni di debiti e buchi da coprire” | La società al collasso

“L’Inter ufficialmente in default”, stangata per la società nerazzurra dopo la finale di Champions League persa contro il Psg

Una stagione ricca di aspettative quella dell‘Inter, che per gran parte della stagione ha lottato in ben quattro competizioni mantenendo alto il livello fino alla fine. Purtroppo però i limiti di una rosa avanti con l’età e che ha dovuto fare i conti con gli infortuni hanno presentato il conto nelle ultime gare.

Dalla batosta contro la Roma infatti la formazione di Inzaghi non è riuscita a risollevarsi e a rimettersi sui giusti binari, perdendo la Coppa Italia e dicendo addio alla possibilità di tornare a realizzare uno storico triplete dopo quello di Mourinho nel 2010.

L’eliminazione in coppa ha seguito in ordine cronologico quella della Supercoppa contro il Milan, e ha poi preceduto la vittoria del Napoli in campionato e la tremenda sconfitta contro il Psg per 5-0, lasciando così l’Inter a secco di trofei in questa stagione.

A rendere tutto ancora più complicato però c’è la situazione economica del club, che preoccupa i tifosi e la società a causa dei tanti debiti accumulati negli ultimi anni, con una situazione che ormai sembrerebbe disperata.

“Pieni di debiti e buchi da coprire”: l’Inter in default

Continua l’inchiesta di Report sulla situazione legata all’Inter, protagonista in negativo non solo del caso ultras ma anche di una situazione economica decisamente complicata. Il giornalista Mirko Nicolino su X ha riportato le parole di TomPitts a Report nel quale spiega nel dettaglio alcuni retroscena sulla società:

“Tom Pitts (Lionrock) a Report: Nel 2021 la percentuale prevista dal contratto con l’Inter non ci è stata pagata. Erano pieni di debiti e di buchi da coprire. Per un periodo non avevano pagato le tasse e non avevano pagato gli stipendi dei giocatori. Nel febbraio del 2021 erano in default, se avessimo voluto ci saremmo presi il 100% del club”

La Champions fa la differenza sui conti dell’Inter

A venire incontro alle casse societarie ci pensa proprio la Champions League, nonostante l’amara sconfitta in finale infatti l’Inter ha fatto registrare un record italiano per i più alti incassi durante la competizione, record che in precedenza apparteneva alla Juventus di Allegri.

Una boccata d’ossigeno non indifferente, che aggiunta agli incassi del campionato e degli sponsor potrebbe permettere anche un mercato in entrata da protagonisti che potrebbe rilanciare le ambizioni scudetto della squadra.