Non si hanno più sue notizie: “Beppe Bergomi è scomparso” | La tragerdia dopo la finale di Champions

L’appello accorato su uno dei commentatori tecnici e opinionisti più stimati del panorama televisivo e del giornalismo sportivo italiano.

In Italia il calcio, come è risaputo, è lo sport più seguito di tutti, ma soprattutto diventa spesso anche un fenomeno sociologico e di costume che fa discutere, arrabbiare, gioire e disperare. Diventa molto spesso anche un argomento di estrema attualità, soprattutto dopo alcuni avvenimenti importanti che sono seguiti dalla maggior parte della popolazione.

Spesso accade, poi, che la discussione e le impressioni dei vari tifosi e appassionati di calcio, non si limitano ai 90′ in cui è impiegata la squadra del proprio cuore o per cui si fa il tifo, ma vanno avanti per giorni, a volte per settimane.

Per questo motivo, in Italia, ma anche in altre parti del Mondo e soprattutto d’Europa, lo spettacolo in televisione non è soltanto limitato ai 90′ della partita di calcio, ma viene anche allargato al pre e al post match, con diversi giornalisti, opinionisti e addetti ai lavori che parlano della gara in questione e cercano di portare più notizie possibili nelle case di chi segue questo show di intrattenimento.

In Italia ci sono soprattutto le piattaforme in abbonamento, satellitari o in streaming, come Sky e Dazn che si occupano di parlare di calcio e di farlo nel modo più professionale possibile, con interviste ai protagonisti nel post partita, commenti e approfondimenti generali.

Bergomi e Caressa, voci storiche e a volte criticate

Uno dei personaggi più stimati e amati che si occupano di parlare di calcio sulla televisione italiana è sicuramente l’ex Capitano e bandiera dell’Inter, Giuseppe Bergomi che ormai da oltre 25 anni, e cioè da quando ha smesso di giocare, è la seconda voce, il commentatore tecnico più importante di SkySport, al fianco del telecronista, Fabio Caressa.

Il duo è diventato conosciutissimo e noto soprattutto per essere stata la voce della vittoria del Mondiale 2006 dell’Italia, ma anche quella dell’Europeo 2021. Caressa e Bergomi, però, non sono stati esentati da critiche quando, poche settimane fa, hanno commentato con tanta, tantissima enfasi la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona.

“Scomparso Bergomi”, lo scherzo social sull’opinionista Sky

Durante e alla fine del match i due sono stati tacciati di essere stati poco professionali e di essersi fatti trasportare dall’emotività, commentando come se fossero tifosi della squadra nerazzurra. Di questo, ovviamente, è stato accusato più volte soprattutto Giuseppe Bergomi che non può non avere ancora il cuore nerazzurro dopo i tantissimi anni passati a giocare per quel club.

Caressa e Bergomi, ovviamente, sono state le voci della finale di Champions League persa malamente dall’Inter per 5-0 contro il Paris Saint Germain. La loro delusione è stata palpabile durante e al termine del match e molti utenti del web e dei social hanno scherzato e preso in giro goliardicamente l’ex Capitano nerazzurro. Questo, per esempio, il contenuto di un post in merito, apparso su X:🚨+++ “SCOMPARSO +++🚨 Giuseppe Bergomi, 61 anni.Ultimo avvistamento: Monaco di Baviera, 31 maggio, ore 22.45

Era in compagnia del suo fidato amico Fabio. Potrebbe anche sotto shock, poco lucido e farneticante, continua a parlare di fase difensiva e ripetere: “È fuorigioco, Fabio”.