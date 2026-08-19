Guerra interna al Olympiacos, il presidente del Panathinaikos interviene contro Walkup

Tensione interna al Olympiacos, il giocatore Thomas Walkup cerca di lasciare, il presidente del Panathinaikos interviene

Un contratto in discussione e una guerra interna

Thomas Walkup, giocatore statunitense con cittadinanza greca, ha ricevuto un’offerta di due anni e sei milioni di dollari da parte del Dubai Basketball, un’offerta che supera di gran lunga i 1,2 milioni di dollari che ha guadagnato quest’anno al Olympiacos. Il contratto attuale del giocatore, che lo lega al club greco, è ancora in vigore, nonostante Walkup abbia comunicato unilateralmente la sua decisione di lasciare. L’Olympiacos, però, ha rifiutato di liquidare il contratto e ha insistito per un accordo che preveda un pagamento di almeno tre milioni di dollari.

La situazione si complica con un’offerta irrinunciabile

Walkup, 33 anni, ha deciso di non comunicare con nessun membro della squadra, né con il tecnico che ha contribuito a farlo crescere. Da giorni, non si è più rivolto a nessuno del club, nemmeno a chi ha fatto da supporto alla sua carriera. L’Olympiacos, però, non si è arreso e ha minacciato misure legali se il giocatore non si presenterà alla pretemporata del 20 agosto. Il club ha anche rifiutato l’offerta di 600.000 euro da parte del Dubai, preferendo un accordo che preveda un pagamento di almeno tre milioni di dollari.

Il presidente del Panathinaikos si scatena

La situazione si è fatta ancora più calda grazie all’intervento del presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, che ha usato una frase antica di Walkup per lanciare un dardo contro l’Olympiacos. “Somos una familia, todos están a mi lado”, aveva detto il giocatore in passato, e Giannakopoulos ha risposto: “Has mencionado la palabra prohibida”. L’episodio è stato visto come un colpo diretto contro il club di El Pireo, che ha visto scendere in campo una guerra interna tra giocatori e dirigenti.

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Una guerra che coinvolge anche i rivali

Mentre la disputa tra il giocatore e il club scende a livelli esplosivi, il presidente del Panathinaikos non perde occasione per alimentare la tensione. La guerra tra i due club, che si sono affrontati in passato, si è fatta più intensa grazie al comportamento di Walkup, uno dei giocatori più importanti del club negli ultimi anni. Il presidente ha usato una frase del giocatore per lanciare un attacco diretto, mettendo in luce la rottura tra i due club.

L’Olympiacos, campione della Euroliga, non ha visto un’estate tranquilla. Sebbene abbia mantenuto gran parte della sua squadra, ha perso alcuni giocatori chiave e ha dovuto ricomporre la rosa con nuovi arrivi. Walkup, però, rappresenta una figura fondamentale per il team di Georgios Bartzokas. Il giocatore, però, sembra non intenzionato a rimanere e ha già iniziato a cercare un nuovo club. I suoi rappresentanti hanno tentato di dissuaderlo da una battaglia diretta con il club, ma Walkup ha risposto contrattando un avvocato in Italia, dimostrando di non intenzionato a cedere.

La situazione tra Walkup e l’Olympiacos è diventata un caso di tensione interna senza precedenti. Il giocatore, che ha giocato per il club greco dal 2021, sembra non intenzionato a rimanere, nonostante il club abbia rifiutato di liquidare il contratto. La guerra tra giocatore e club si è fatta sempre più esplosiva, con il presidente del Panathinaikos che ha usato un’occasione per lanciare un dardo contro il suo rivale. La situazione potrebbe mettere in discussione la stabilità del campione europeo, che ha visto scendere in campo una guerra interna tra giocatori e dirigenti.