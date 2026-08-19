Bc Roma cambia nome prima di scendere in campo, il progetto si evolve

La Bc Roma ha già modificato il proprio nome prima di scendere in campo, segnando un primo passo nella costruzione di un progetto ambizioso e riconoscibile. Il club, che aveva annunciato di chiamarsi BC Roma SPQR, ha optato per una versione più semplice, mantenendo solo BC Roma. Questo cambiamento, avvenuto prima ancora di iniziare a giocare, ha suscitato interesse e curiosità, soprattutto per la sua originalità e per il contesto in cui si inserisce. L’annuncio è arrivato in un momento in cui la squadra si prepara al primo allenamento, in programma giovedì 20 agosto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. La scelta del nome sembra legata a colloqui in corso con il Comune, ma riflette anche una volontà di distinguersi e di dare una forma più chiara e moderna al progetto.

Un progetto in costruzione, con un tecnico esperto

La guida tecnica della Bc Roma è stata affidata ad Alessandro Magro, un allenatore con una lunga esperienza nel basket italiano. Magro è stato scelto per trasformare un gruppo ancora in costruzione in una squadra vera, con un’identità precisa. Il tecnico ha già indicato le parole chiave del nuovo corso: lavoro, appartenenza, cultura e responsabilità. Questi concetti saranno il punto di riferimento per la costruzione della squadra, che punta a rappresentare la capitale dentro e fuori dal parquet. Magro non è l’unico nome di spicco nel progetto: Sergio Scariolo farà parte del team come consulente, mantenendo il proprio ruolo separato dalla gestione tecnica quotidiana.

Un roster in via di definizione, con nomi di spicco

Al momento, il roster della Bc Roma è in fase di definizione, ma alcune certezze sono già emerse. Tra i giocatori confermati ci sono Nico Mannion e Giovanni Emejuru, ai quali dovrebbero aggiungersi Arturs Strautins, Marko Simonovic, Andrea Mezzanotte e il giovane Odbeze. Per la preseason è atteso anche Michael Iuzzolino Jr., figlio di Mike, un volto noto del basket italiano. Il quadro definitivo del roster e dello staff sarà svelato nelle prossime ore, insieme alla composizione ufficiale. Il team, però, non è ancora completo: non c’è ancora una squadra definitiva, né una gerarchia sul campo, e nemmeno il nome originale annunciato inizialmente.

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La Bc Roma si appresta a vivere una stagione di transizione, ma con l’obiettivo di diventare una realtà riconoscibile e duratura. Il progetto, che vede la partecipazione di figure esperte e una volontà di innovazione, potrebbe rappresentare un nuovo punto di riferimento per il basket romano. Il primo capitolo del BC Roma, insomma, comincerà giovedì, con un allenamento che segnerà l’inizio di un percorso in cui l’identità del club si costruirà passo dopo passo.