Simeone annuncia la lista: Julián e Cuti Romero non partiranno con l’Atlético

Simeone annuncia la lista dei giocatori per la partita contro il Málaga. Julián e Cuti Romero non sono inclusi

La lista dei 24 giocatori per la sfida contro il Málaga

Diego Pablo Simeone ha reso nota la lista dei 24 giocatori che accompagneranno l’Atlético de Madrid nella sua prima partita della stagione, contro il Málaga. La squadra, però, dovrà fare a meno di alcuni importanti calciatori, tra cui Julián Alvarez e Cuti Romero. Entrambi sono tra le principali assenze, insieme a Sorloth, Obed Vargas e Lemar, che non potranno prendere parte al match. Julián e Cuti Romero non sono pronti per la partenza

Julián Alvarez, uno dei migliori attaccanti del club, non è stato incluso nella lista, nonostante abbia partecipato a diversi allenamenti. Lo ha confermato Simeone durante un’intervista, in cui ha spiegato che l’attaccante non è ancora al top della forma. Cuti Romero, invece, è stato l’ultimo calciatore a unirsi al gruppo, ma non è ancora pronto per giocare.

Domínguez e Arnau si candidano per i titoli

Tra i giocatori che potrebbero prendere parte al match, spiccano Domínguez e Arnau. Entrambi sono stati protagonisti durante la pretemporada e hanno mostrato una buona forma. Domínguez, in particolare, potrebbe diventare il calciatore più giovane a debuttare in Liga con l’Atlético. Arnau, invece, è uno dei nomi più promettenti del gruppo e potrebbe entrare in campo.

Un mercato in movimento per il centrocampo

Il problema del sovraccarico nel centrocampo ha portato a una decisione di Simeone, che ha preferito includere Jorge Castillo nella lista. Il giocatore, che ha fatto parte della squadra in casa, ha dimostrato di meritare la fiducia del tecnico. Inoltre, il ritorno anticipato di Obed Vargas ha creato una situazione complessa, con il giocatore che potrebbe dover cercare una nuova squadra. L’Atlético de Madrid si prepara al debutto in Liga, con una squadra che dovrà fare a meno di alcuni calciatori chiave. Simeone ha scelto una lista equilibrata, cercando di dare spazio a nuovi giocatori. La sfida contro il Málaga sarà un test importante per la squadra, che dovrà dimostrare di essere pronta per la stagione.

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La mancanza di Julián e Cuti Romero ha creato un vuoto nella squadra, ma Simeone ha optato per una strategia che privilegia la preparazione e la coesione. La lista dei 24 giocatori include nomi promettenti come Domínguez e Arnau, che potrebbero giocare un ruolo chiave nella partita. La situazione di Sorloth e Lemar non è migliorata, e il sovraccarico nel centrocampo ha portato a scelte difficili. L’Atlético dovrà fare affidamento su giocatori già in forma per affrontare la sfida contro il Málaga.