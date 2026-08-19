Lorenzo Finn punta al successo al Tour de l’Avenir 2026 dopo la vittoria al Giro NextGen

Lorenzo Finn, campione Under 23, si prepara al Tour de l’Avenir 2026 con la vittoria al Giro NextGen

Il Tour de l’Avenir 2026 si apre con un’attenzione particolare su Lorenzo Finn, 19enne genovese e campione del mondo Under 23, che punta al successo dopo la vittoria al Giro d’Italia NextGen 2026. La corsa, in programma dal 20 al 26 agosto, vede per la prima volta la partecipazione delle squadre di sviluppo dei team WorldTour, un’innovazione che potrebbe influenzare il corso della competizione. Finn, in sella alla Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies, è considerato il grande favorito, grazie alle sue prestazioni in campo e al percorso che sembra adattarsi alle sue caratteristiche.

Un percorso che favorisce le capacità di Finn

Il Tour de l’Avenir 2026 si svolgerà in sette tappe per un totale di 926 chilometri, con un’attenzione particolare alle salite e alle cronoscalate. La tappa di Flaine, con la cronometro individuale, e le due giornate di alta montagna saranno cruciali per la classifica. Finn, noto per la sua resistenza e la capacità di gestire le salite, ha già dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale. La sua esperienza e la sua preparazione lo pongono in una posizione privilegiata.

Rivali di alto livello e una competizione serrata

Nonostante la sua posizione di favorito, Lorenzo Finn dovrà affrontare una concorrenza di alto livello. Tra i principali avversari si segnala l’ecuadoriano Mateo Ramírez, che ha già ottenuto risultati importanti, tra cui la sesta posizione al Tour de l’Avenir 2025. I francesi Aubin Sparfel e Rémi Arsac, nonché il belga Matisse Van Kerckhove e il brasiliano Henrique Bravo, completano un gruppo di atleti di spessore. Van Kerckhove, in particolare, ha vinto diverse gare di prim’ordine, come l’Istrian Spring Tour e l’Alpes Isère Tour.

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La competizione, tuttavia, potrebbe essere decisa non solo dalle capacità tecniche, ma anche dal fattore psicologico. Finn, pur essendo il leader, dovrà gestire la pressione di un’aspettativa elevata, soprattutto dopo la vittoria al Giro NextGen. La sua capacità di rimanere concentrato e di mantenere un ritmo costante potrebbe essere determinante per il risultato finale. Il Tour de l’Avenir 2026 rappresenta un’importante evoluzione per il ciclismo Under 23, con l’introduzione delle squadre di sviluppo dei team WorldTour. Questa novità potrebbe offrire a giovani talenti una maggiore visibilità e un’esperienza più simile a quella professionistica. La partecipazione di squadre come la Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies segna un passo avanti verso una maggiore integrazione tra i livelli Under 23 e professionistico. Per Lorenzo Finn, questa opportunità potrebbe rappresentare un ulteriore stimolo per raggiungere nuovi traguardi.

Con un percorso che sembra adattarsi alle sue caratteristiche e una squadra di alto livello, Lorenzo Finn si prepara al Tour de l’Avenir 2026 con la consapevolezza di essere uno dei principali candidati al successo. La sua storia, però, non è ancora completa: il prossimo passo potrebbe essere il Giro di Francia o il Tour de France, ma per ora, il focus è su una corsa che potrebbe segnare un’altra vittoria per l’azzurro.