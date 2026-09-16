Simeone valuta la regolarità del team e guarda al derby

Simeone ha espresso soddisfazione per la regolarità mostrata dal team durante l’intero match, sottolineando un miglioramento rispetto a partite precedenti. Il tecnico dell’Atlético de Madrid, durante la conferenza stampa prima del match, ha dichiarato: «Hoy tuvimos regularidad durante todo el partido». Questo risultato, secondo il tecnico, ha permesso al team di controllare entrambi i tempi e di essere più contundente. La regolarità, ha aggiunto, è stata un fattore chiave per il controllo del gioco e per la vittoria.

Regolarità e preparazione per il derby

Il tecnico ha sottolineato come la regolarità sia un elemento fondamentale per affrontare un match come quello contro il Madrid. «Ante el Madrid tenemos que hacer muy bien las cosas porque son un gran equipo», ha detto Simeone, ricordando che il derby è un incontro a parte, non legato al match del weekend. L’obiettivo, ha spiegato, è mantenere la stessa coerenza e concentrazione, anche se il livello di competitività sarà molto alto. La regolarità è un fattore chiave per il controllo del gioco. Simeone ha sottolineato come la regolarità durante l’intero match abbia permesso al team di controllare entrambi i tempi e di essere più contundente. Questo aspetto, ha aggiunto, è stato cruciale per il successo della squadra.

Pubblicità

Aspettative per Cardoso

Simeone ha espresso fiducia nel giocatore Cardoso, che ha giocato in modo positivo nella partita contro la Real. «Que juegue como jugó hoy. Y como hizo contra la Real», ha detto il tecnico, sottolineando che il giocatore potrebbe essere un elemento chiave per il team. «Ojalá la tenga en el tiempo que le toque», ha aggiunto, riferendosi alla possibilità che Cardoso possa giocare in modo regolare nel momento giusto. L’obiettivo, ha spiegato, è che il giocatore possa contribuire al successo del team.

Il giocatore deve giocare al meglio per supportare la squadra. Simeone ha espresso la sua fiducia nel giocatore Cardoso, che ha dimostrato una buona regolarità nella partita contro la Real. L’obiettivo, ha spiegato, è che il giocatore possa contribuire al successo del team nel momento giusto.

Il tecnico ha anche parlato del ruolo di Cuti Romero, che ha segnato un gol decisivo nella partita contro Osasuna. «Son dos años que ya estamos detrás de él y él queriendo estar con nosotros», ha detto Simeone, riconoscendo l’impegno e la professionalità del giocatore. «El club hizo un esfuerzo y nos está dando lo que tiene», ha aggiunto, sottolineando l’importanza del giocatore per il team. La regolarità, ha concluso, è un elemento che permette al team di competere a livello elevato. La squadra, con la regolarità dimostrata, si prepara al derby con la consapevolezza di dover fare di più per vincere. Simeone, con la sua leadership, cerca di mantenere la coerenza e la concentrazione, elementi che potrebbero fare la differenza in un match così importante.