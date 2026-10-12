Ella Love, ex docente, si dedica al lavoro di abbraccio professionale

Ella Love, una docente di 51 anni, ha lasciato la sua carriera per dedicarsi al lavoro di abbraccio professionale, un settore in crescita che le permette di guadagnare fino a 100.000 dollari all’anno. Dopo otto anni di attività, la donna ha trovato un nuovo senso di soddisfazione e equilibrio, lontano dallo stress delle aule scolastiche. La decisione di cambiare lavoro è arrivata dopo anni di difficoltà, con risorse limitate e problemi frequenti negli ambienti educativi. Per lei, il lavoro di abbraccio non è solo un’alternativa, ma una scelta che le ha restituito la pace interiore.

Un lavoro con regole chiare

La professione di abbraccio professionale, detta anche “cuddlist”, richiede un approccio strutturato e rispettoso. Ella Love ha chiarito che il suo lavoro non ha componenti sessuali né sentimentali, ma si basa su un semplice atto di contatto fisico. “È, semplicemente, stare abbracciato”, ha spiegato. Per garantire la professionalità, la donna ha stabilito un codice di condotta e limiti chiari, che vengono rispettati da entrambe le parti. I clienti, selezionati in modo attento, possono sperimentare un’esperienza di rilassamento e connessione, a volte accompagnata da un senso di eccitazione, che Ella Love gestisce con calma e professionalità. Il lavoro di abbraccio professionale si basa su un approccio strutturato e rispettoso.

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Un’esperienza terapeutica

Il lavoro di abbraccio professionale si rivela utile per persone con difficoltà di interazione fisica, tra cui alcuni individui del spectrum autistico. Ella Love ha spiegato che il suo ruolo è quello di creare un ambiente sicuro, dove i clienti possono sentirsi accolti e rilassati. “Le facilito un entorno sicuro”, ha detto, sottolineando l’importanza del contatto fisico come strumento terapeutico. La sua esperienza ha dimostrato che il contatto umano può avere effetti positivi, anche se non sempre immediati. La donna ha anche sottolineato che il lavoro non è limitato a un solo tipo di cliente, ma si adatta alle esigenze di ciascuno.

La decisione di abbandonare la carriera di docente non è stata facile, ma per Ella Love è stata una scelta necessaria. “Avevo poco tempo per me e i problemi in classe erano sempre più frequenti”, ha ricordato. Dopo aver seguito un corso online, ha trovato un nuovo senso di appagamento, lontano dallo stress e dalle pressioni del sistema educativo. Oggi, con otto anni di esperienza, la donna ha trovato un equilibrio che le permette di vivere in modo sereno e soddisfatto, grazie a un lavoro che, seppur insolito, è diventato parte integrante della sua vita.

Il caso di Ella Love non è isolato: esistono piattaforme dedicate a connettere persone con bisogni specifici a professionisti del contatto fisico. Il lavoro di abbraccio professionale, seppur inusuale, rappresenta un’alternativa reale per chi cerca un’esperienza diversa, con regole chiare e un impatto positivo sul benessere psicofisico. Il lavoro di abbraccio professionale si rivela utile per persone con difficoltà di interazione fisica.

La donna ha lasciato la carriera di docente per dedicarsi a un lavoro alternativo.

Il lavoro non ha componenti sessuali né sentimentali.

La professione si rivela utile per persone con difficoltà di interazione fisica.

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